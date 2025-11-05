El hijo favorito sí existe, una foto viral se convirtió en la mejor prueba y estallaron los comentarios

A pesar de que la mayoría de padres niegan tener preferencias, la idea del " hijo favorito" es un concepto muy presente en las familias, principalmente afirmado por los propios hijos.

Una situación de este estilo se volvió viral en TikTok, donde un usuario demostró su argumento con una simple fotografía . El joven, suele bromear con no ser el hijo predilecto y por eso subió una imagen familiar junto a su madre y hermano. El resultado para él no fue sorpresivo.

Bajo el lema de "una foto vale más que mil palabras", la foto d elos tres posando frente a la cámara demostró lo que planteaba el joven. Su madre tal y como escribe él sobre la imagen “tiene 2 brazos y uso ambos para abrazar a mi hermano”.

El posteo generó gran repercusión y alcanzó 1,4 millones de visualizaciones y cerca de 6.000 comentarios. Incluso la imagen fue compartida reiteradas veces, lo que confirma que la situacióna hizo que miles de usuarios se sintieran identificados.

Muchos usuarios afirmaron que el favoritismo es innegable:“El hijo favorito existe y no lo pienso discutir” escribió un usuario. Otros comentaron: “La gran mentira de los padres es decir que quieren a todos por igual, siempre prefieren a uno” y "No te sientas mal.... a muchos nos ha pasado. Bienvenido al club de los hijos no preferidos".

Algunas madres también se hicieron presentes en el posteo y comentaron: “Yo no quiero un segundo hijo por eso siento que no lo amaría igual que al primero” e incluso una madre desmintió que se trate de tener favoritos sino que tienen " más comunicación con uno que con el otro, no es favoritismo, es afinidad.”

En el debate se intercambieron opiniones sobre qué hijo suele ser el preferido. Algunos debatieron que siempre es el menor "el más consentido", aunque otros afirman que "es el hijo mayor aunque no lo admitan” . Sea quien sea en el posteo no quedo duda de que el preferido es luego el encargado de cuidar a los padres durante la vejez.