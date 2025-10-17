Simuló que su hijo tenía cáncer para recaudar dinero: incluso el niño creía que la enfermedad era real

Michelle Bodzsar , una mujer de 45 años, que vive en West Lakes es un suburbio de Adelaida( Australia ), realizó una terrible confesión: admitió haber fingido la enfermedad de su hijo. En realidad, el diagnóstico de cáncer ocular fue completamente inventado por ella con el objetivo de obtener donaciones de dinero.

A finales de 2024 surgieron las primeras sospechas cuando Michelle, a través de imágenes publicadas en sus redes sociales, describia el supuesto sufrimiento que atravesaba su hijo. Mediante mensajes desgarradores, mencionaba situaciones como “gritos de angustia al tomar la medicina” y aseguraba: “Quitaré el dolor de ti tanto como pueda para que no tengas que sentirlo”.

Además de las publicaciones en redes, la mujer realizó acciones sobre su hijo para hacer el relato más creíble. Según el medio 7News Adelaide, la madre afeitó la cabeza del pequeño , lo vendaba y colocaba en silla de ruedas, difundiendo las imagenes que probaban su historia. Según PEOPLE, hasta el propio niño llevo a converse de padecer tal enfermedad.

En noviembre de 2024 comenzó la recaudación de dinero por parte de la comunidad local e incluso de la escuela a la que asistía el niño. Esta campaña se extendió hasta el 13 de diciembre de ese año para ayudar a financiar el supuesto tratamiento médico urgente.

Para recaudar fondos, se creó una página con tal objetivo y en la misma se afirmaba: “El joven [nombre del niño], de seis años, fue diagnosticado con cáncer ocular. Es etapa 1”. E n uno de los mensajes en Facebook, Bodzsar escribió que era “insoportable” ver a su hijo “pasar por esto”.

falsa recaudación

Según las fuentes, las donaciones oscilaron entre USD 7.000 y casi USD 22.000. Los aportes que se realizaban iban de valores desde USD 500 y USD 1.000, aunque hubo casos particulares que llegaron a alcanzar los USD 3.000.

La confesión y el arresto de la madre

Las investigaciones iniciadas por la policía determinaron rápidamente el engaño, se confirmó que el niño no recibía ninguna atención médica: “Nuestra investigación ha confirmado que el niño no busca tratamiento médico. Creemos que esta enfermedad ficticia está causando un grave daño psicológico al menor y a su hermano”, declararon las autoridades en rueda de prensa, citado por News.com.au.

Según indicaron 7News Adelaide y PEOPLE, en diciembre de 2024, Michelle Bodzsar fue arrestada junto a su esposo, Ben Stephen Miller, aunque posteriormente él fue exonerado de todos los cargos en mayo de 2025.

La mujer enfrentó inicialmente más de 60 cargos durante el proceso judicial, que la culpaban de negligencia y engaño, pero tras declararse culpable la mayoria se retiro.

Este 16 de octubre fue su audiencia, donde Bodzar se declaró culpable entre lágrimas. El caso deja secuelas: por un lado a su hijo afectado con daño psicologicos al igual que su hermano; y por otro lado, a la comunidad, que se movilizadó con la intención de ayudar y realizó donaciones a la causa ficticia.

El magistrado Patrick Hill ordenó la permanencia en custodia de Bodzsar hasta la audiencia de sentencia, prevista para noviembre de 2025. Hasta ese momento, la mujer permanece bajo arresto preventivo.