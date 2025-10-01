'Gran estafa': el peligroso engaño que ofrece vinos de lujo por internet a cambio de pagar solo el envío

Una nueva modalidad de estafa ofrece comprar vinos de una reconocida bodega de Mendoza abonando solo en envío. Cómo operan y los riesgos de estos engaños.

'Gran estafa': el peligroso engaño en que ofrecen vinos de lujo por internet a cambio de pagar solo el envío

"Es gratis, solo abonás el envío". La oferta es tentadora, más si la propuesta incluye una o varias botellas de un vino de alta gama como son los elaborados por la bodega Catena Zapata. Sin embargo, no es más que una nueva modalidad de estafa(una más y van...). De esas que abundan en las redes sociales e internet.

Durante las últimas horas, a más de un mendocino o mendocina puede haberlos sorprendido en Instagram la aparición aleatoria de una historia que promociona una supuesta promoción con vinos de esta conocida y prestigiosa bodega de la provincia. "Catena Zapata festeja 123 años" es el gancho con el que se promociona la supuesta promoción.

Estafa vinos 1 'Gran estafa': advierten por engaño donde ofrecen vinos de lujo por internet a cambio de pagar solo el envío Claro que es falso, porque esa misma historia redirecciona a una web que no es oficial, que fue creada hace menos de una semana y que, como poco, le significará a quien muerda el anzuelo perder el dinero que, supuestamente, se destinaría al envío de los vinos "regalados". Aunque también puede ser la puerta de entrada a una de esas estafas conocidas como "phishing" y que, a través de un enlace que contiene un malware, puede robar información personal y hasta vaciar cuentas de banco.

"Si uno entra al perfil o la página que promociona eso y ve que no es oficial, que no tiene seguidores y la oferta es rarísima... Es como darse cuenta de que es un perro porque tiene cuatro patas, mueve la cola y ladra", ejemplificó el enólogo de la bodega Alejandro Vigil a Los Andes, quien confirmó que se trata de un engaño.

Phishing es una estafa informática que es utilizada para conseguir datos personales y bancarios. Phishing es una estafa informática que es utilizada para conseguir datos personales y bancarios. Cuando es grande la limosna... Una frase tan repetida como cierta es aquella que sostiene que "cuando es grande la limosna, hasta el santo desconfía". En síntesis, se refiere a que cualquier promesa que resulte extremadamente beneficiosa para una persona y, en contrapartida, hasta perjudicial para otra es, cuando menos, sospechosa.

Por esto mismo es que encontrar una oportunidad de conseguir vinos de alta gama a cambio de solo 9.500 pesos -que, se anuncia, es solamente lo que cuesta en envío y se va a cobrar al comprador- es impensado. Lo mismo ocurre con otros tantos anuncios que, por ejemplo, ofrecen (supuestamente) tarifas diferenciales de servicios (agua o electricidad) o abonos de telefonía celular a precios irrisorios (por lo bajo que son) Estafa vinos 2 'Gran estafa': el peligroso engaño con que ofrecen vinos de lujo por internet a cambio de pagar solo el envío Captura Web "Por empezar, la página es 'tiendacatena.site', todas las páginas que so '.site' no son oficiales. Además, me metí a chequear y ha sido creada hace solo seis días", destaca Mariano, uno de los mendocinos que se vio sorprendido por esta story en Instagram y, astuto, fue más allá y averiguó toda la información referida al sitio al que redireccionaba el enlace. "Es un intento de estafa tremendo, y usan imágenes y hasta videos de una marca ícono, como es Catena Zapata, con la excusa del cumpleaños", advirtió. Estafa vinos 4 'Gran estafa': el peligroso engaño con que ofrecen vinos de lujo por internet a cambio de pagar solo el envío Captura web Qué es el phishing "Phishing" es un juego de palabras en inglés que viene de "fish" (pescado), justamente porque se refiere al acto en que una incauta víctima "muerde el anzuelo" y cae en un engaño. Por lo general, se trata de un ciberataque en el que los delincuentes suplantan la identidad de una fuente confiable para engañar a las personas y robar información confidencial (contraseñas, datos bancarios o información personal). Estos ataques suelen ser enviados y concretados por medio de correos electrónicos, mensajes o llamadas con enlaces a sitios web falsos que se hacen pasar por instituciones legítimas, con el fin de obtener datos valiosos para su uso malicioso.