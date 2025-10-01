1 de octubre de 2025 - 18:32

Vendimia 2026: se presentaron cuatro propuestas artísticas para el Acto Central de los 90 años

Cada proyecto enseñó su guion, síntesis argumental, planteo escenográfico, dirección y equipo artístico. Las cuatro compiten para el Acto Central y Repetición de la fiesta.

Por Redacción Sociedad

La cuenta regresiva para la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026 ya comenzó y uno de los pasos más importantes se dio este miércoles: la presentación de las propuestas artísticas para el Acto Central y su Repetición. En esta ocasión, cuatro equipos presentaron sus proyectos que incluyen guion, síntesis argumental, puesta en escena y dirección artística.

El proceso se llevó a cabo bajo la modalidad de concurso público, tal como establecen los plazos oficiales. La apertura de sobres se realizó en la Sala Elina Alba de la Subsecretaría de Cultura, en Ciudad, con la presencia de autoridades provinciales, jurados y los propios equipos postulantes.

El acto contó con la presencia de la directora de Vendimia y Producción Cultural, Noelia Torres, y de la directora general de Administración de la Subsecretaría de Cultura, Analía Salvador; los miembros del jurado, referentes culturales de la provincia y miembros de los equipos postulantes.

Concluida la apertura, comenzó el análisis de las propuestas por parte del jurado integrado por representantes de cada organismo e institución interviniente en Vendimia, según informó prensa del Gobierno de Mendoza.

Propuestas en competencia

Las cuatro puestas que ya compiten por el Acto Central de Vendimia 2026 son:

Propuesta 1: “90 cosechas de una misma cepa”, con dirección general de Pablo Mariano Perri.

Propuesta 2: “Vendimias al Pie de los Andes”, con dirección general de Rafael Ricardo Ruiz y Gaspar Emanuel Tello.

Propuesta 3: “Canto a Mendoza y la Memoria del Vino”, con dirección general de Gonzalo Palacios.

Propuesta 4: “Vendimia de vino y cristal”, con dirección general de Vilma Rúpolo y Federico Ortega.

