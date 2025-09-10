10 de septiembre de 2025 - 14:50

Imputan a una mujer tras recibir dinero por la venta de auto que resultó ser una estafa

Es acusada de recibir dinero ilícito en su cuenta bancaria y transferirlo de inmediato a terceros.

Una mujer fue imputada por&nbsp; encubrir una estafa, al recibir y transferir dinero que un hombre había pagado por la compra de un vehículo inexistente.

Una mujer fue imputada por  encubrir una estafa, al recibir y transferir dinero que un hombre había pagado por la compra de un vehículo inexistente.

Foto:

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Una mujer fue imputada en la provinica de Río Negro tras ser acusada de recibir y tranferir dinero que provenia de una venta fraudulenta de un automóvil. La juticia la investiga por encubrimiento de recepción sospechosa.

Leé además

Idandi SA no tiene actualmente obras ni proyectos habilitados en Guaymallén. En la foto, el inconcluso barrio privado Las Cumbres. | Foto: gentileza

Imputan por estafas al empresario que vendía barrios y no los terminaba ni entregaba: cómo actuaba

Por Ignacio de la Rosa
Comprar autos usados en redes sociales requiere tomas precauciones.

Comprar y vender autos por redes sociales: qué tener en cuenta para evitar estafas

Por Cristian Ortega

La investigación comenzó cuando un hombre denuncia haber sido engañado luego de ver una publicación sobre un vehículo en venta en redes sociales. El afectado relató que realizó desde su cuenta bancaria la transferencia ya que estaba convencido de que se trataba de una transacción legítima.

Sin embargo, los informes posteriores confirmaron que el dinero terminó en la cuenta de la imputada, una mujer oriunda de la provincia de Buenos Aires, quien de inmediato lo transfirió a otras dos cuentas de terceros, dificultando su rastreo.

La investigación judicial

Según el Ministerio Público Fiscal, la acusada tuvo pleno control de los fondos y, pese a las circunstancias sospechosas que rodeaban la operación, contribuyó a encubrir el origen ilícito del dinero.

En el expediente como evidencia incluye informes bancarios y documentación del Renaper, que confirma que el dinero de la víctima fue a parar a la cuenta de la mujer imputada, quien reside en la provincia de Buenos Aires.

El juez de Garantías interviniente dio por formulados los cargos y calificó provisoriamente el hecho como encubrimiento por receptación sospechosa. Además, otorgó un plazo de cuatro meses para continuar con la investigación penal preparatoria.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Ránking de las tres estafas más usuales en Mendoza

Ránking de las tres estafas más usuales en Mendoza y una "checklist" para evitar caer en la trampa

Por Oscar Guillén
Creyó que Apple Pay le regalaba dólares

Creyó que el dinero en la app Apple Pay era gratis y vivió como millonaria... hasta que llegaron las facturas

Por Redacción
Menor atrincherada en La Paz. Una orden judicial impide publicar, difundir o divulgar imágenes o representaciones gráficas de la adolescente, de sus familiares directos, de su domicilio, de su establecimiento educativo, o de cualquier otro elemento contextual que permita su identificación directa o indirecta.

La profesora buscada por la nena armada se escondió, pudo escapar y ahora está internada

Por Rodrigo Cuello
Menor atrincherada en La Paz. Una orden judicial impide publicar, difundir o divulgar imágenes o representaciones gráficas de la adolescente, de sus familiares directos, de su domicilio, de su establecimiento educativo, o de cualquier otro elemento contextual que permita su identificación directa o indirecta.

Qué dicen los compañeros de la niña atrincherada con un arma en La Paz

Por Enrique Pfaab