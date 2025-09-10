Imputan a una mujer tras recibir dinero por la venta de auto que resultó ser una estafa

Es acusada de recibir dinero ilícito en su cuenta bancaria y transferirlo de inmediato a terceros.

Una mujer fue imputada por encubrir una estafa, al recibir y transferir dinero que un hombre había pagado por la compra de un vehículo inexistente.

Una mujer fue imputada en la provinica de Río Negro tras ser acusada de recibir y tranferir dinero que provenia de una venta fraudulenta de un automóvil. La juticia la investiga por encubrimiento de recepción sospechosa.

La investigación comenzó cuando un hombre denuncia haber sido engañado luego de ver una publicación sobre un vehículo en venta en redes sociales. El afectado relató que realizó desde su cuenta bancaria la transferencia ya que estaba convencido de que se trataba de una transacción legítima.

Sin embargo, los informes posteriores confirmaron que el dinero terminó en la cuenta de la imputada, una mujer oriunda de la provincia de Buenos Aires, quien de inmediato lo transfirió a otras dos cuentas de terceros, dificultando su rastreo.

La investigación judicial Según el Ministerio Público Fiscal, la acusada tuvo pleno control de los fondos y, pese a las circunstancias sospechosas que rodeaban la operación, contribuyó a encubrir el origen ilícito del dinero.

En el expediente como evidencia incluye informes bancarios y documentación del Renaper, que confirma que el dinero de la víctima fue a parar a la cuenta de la mujer imputada, quien reside en la provincia de Buenos Aires.

El juez de Garantías interviniente dio por formulados los cargos y calificó provisoriamente el hecho como encubrimiento por receptación sospechosa. Además, otorgó un plazo de cuatro meses para continuar con la investigación penal preparatoria.