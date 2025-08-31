Comprar y vender autos por redes sociales: qué tener en cuenta para evitar estafas

Las redes sociales se han convertido en un canal muy habitual para comprar y vender autos usados en Argentina . Facebook, a través de su popular Marketplace; Instagram y grupos de compraventa, se sumaron a los portales especializados y, aunque ofrecen visibilidad inmediata y mayor alcance, también abren la puerta a riesgos que no siempre se advierten a primera vista.

En este contexto, especialistas, organismos oficiales y hasta las propias experiencias compartidas en foros y comunidades online coinciden en un punto clave: antes de concretar cualquier operación, conviene informarse y tomar recaudos.

La diferencia entre una buena compra y un problema judicial o económico puede estar en un detalle tan simple como revisar la documentación o cotejar la identidad del vendedor.

La digitalización aceleró los tiempos de compraventa. Muchos concesionarios ya promocionan vehículos en Instagram o Marketplace , mientras que particulares encuentran en esas plataformas una vidriera gratuita. Sin embargo, como advierten en la comunidad de Reddit Argentina, la aparición de cuentas nuevas o con poca actividad puede generar dudas razonables sobre su legitimidad. No es lo mismo un concesionario que recién empieza a promocionarse que un perfil apócrifo montado para engañar compradores.

El atractivo de estos espacios es indudable: la posibilidad de encontrar autos en la propia zona, comparar precios en tiempo real y acceder a modelos que, en otros canales, quizá no figuren. Pero esa practicidad no debe hacernos bajar la guardia.

Las autoridades policiales no son ajenas a esta realidad. En conversación con Los Andes, el subcomisario Osvaldo Araujo, jefe de la División Delitos Económicos, detalla que “nuestra tarea es investigar y prevenir las estafas en todas sus presentaciones, entre ellas la de la compra y venta de autos”.

En ese sentido, Araujo explicó que “comprar un vehículo a través de redes sociales puede ser una opción conveniente, pero es importante proceder con precaución para evitar fraudes y asegurar una compra satisfactoria”.

Y aportó algunas recomendaciones para tener en cuenta a la hora de encarar la compra de un vehículo (moto, auto, camioneta) por internet:

Evitar hacer un negocio los días viernes o fines de semana, cuando no hay organismos que pueden verificar la autenticidad de los papeles o de los números de motor, chasis o cuadro.

No confiar en las verificaciones que ya están impresas como parte del negocio (existen muchas de estas que son falsas).

Evitar la compra en la primera ocasión. Tomarse su tiempo para verificar la veracidad de la documentación (para ello están disponible los servicios de la Cámara de Mandatarios).

Saldar la compra solo cuando estén finalizados los trámites de transferencia (en ocasiones se ha comprado un rodado con prenda o similar).

La página de la D.N.R.P.A. (Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Automotor y Créditos Prendarios) cuenta con un servicio llamado Informe de Dominio que tiene bajo costo y es rápido. Este puede orientar qué tipo de vehículo estamos viendo (si es o ha sido taxi, si tiene prenda, embargo, etcétera).

Desconfiar si el vendedor pretende hacer “negocio” rápido por cuestiones particulares u ofrece un precio muy por debajo del de mercado. Generalmente, puede tratarse de una estafa o de un vehículo alquilado.

Investigar los precios de mercado antes de negociar, investiga los precios de vehículos similares en el mercado para tener una idea del rango justo.

En caso de contar con los 08 o carpetas del rodado, verificar la veracidad de los papeles y, si es posible, contactarse con el titular. En ocasiones, se han vendido autos “mellizos”.

Investigar el perfil del vendedor: ¿Es una cuenta nueva? ¿Tiene recomendaciones o reseñas?

Asegurar de obtener suficiente información sobre el vehículo, como el año, modelo, kilometraje, estado, historial de mantenimiento, y si tiene algún problema mecánico.

Evaluar las opciones de pago. Evitar métodos que no ofrezcan protección (como transferencias directas) y preferir métodos más seguros, como cheques de caja o, si es posible, realizar el pago en efectivo en un lugar seguro.

Considerar redactar un contrato de compra-venta que detalle las condiciones y acuerde la transacción.

Una posibilidad es pedir una identificación oficial al vendedor para confirmar su identidad.

autos usados Autos usados. Cristian Ortega

Autos usados y operaciones entre particulares

La escribana mendocina Lorena Fernanda Albornoz (matrícula 1349, Registro Notarial 148 de Capital), afirmó que es posible una transacción entre particulares sin la intervención de una agencia, un gestor o incluso un escribano, aunque siempre es mejor que un profesional certifique las firmas de quienes hacen la operación.

“Es primordial pedir un Informe de Dominio al vendedor para estar seguros de que el vehículo no está embargado, es primordial saber el estado jurídico del bien”, indicó Lorena Albornoz, quien añadió: “Luego se debería firmar un boleto de compra venta y un formulario 08 para poder iniciar la transferencia en el Registro del Automotor correspondiente, para eso el vendedor debe entregar toda la documentación del vehículo como es el título, físico o digital, la tarjeta verde, las tarjetas azules si las hay y libre deuda de patentes y multas. Así se puede ir al Registro y los particulares hacer la operación”.

No obstante, la escribana recomendó el asesoramiento profesional, aunque sí es posible avanzar con estas precauciones entre particulares. “Luego, para circular, es importante tener el boleto de compra - venta, bajado de internet o de librería sirve, firmado por ambas partes con los detalles de la operación; además de la tarjeta verde del anterior dueño y seguro obligatorio”.

“Se puede realizar una compra sin agencia de por medio y no es imprescindible el escribano, pero un escribano te da tranquilidad, certifica identidades y tiempos, además de que puede hacer el trámite un tercero”, detalló Albornoz, quien aportó: “Hay distintas pautas que te da el escribano, que te da seguridad jurídica al hacer negocio, y puede evitar estafas tan a la orden del día”.

Finalmente, la escribana Albornoz destacó que en todo caso las partes pueden juntarse en el Registro del Automotor y hacer todo ahí, las firmas, la entrega de dinero y del vehículo.

La voz de la experiencia

Nicolás, de Maipú, es un joven profesional que tiene a la venta el auto de su esposa, luego de haber vendido el año pasado su vehículo. Lo particular es que en ambos casos eligió las redes sociales para difundir su intención de venta.

“Opto por las redes sociales porque en otras oportunidades, los vehículos me los han comprado amigos o conocidos que saben del auto, suelen ser cercanos. Quizás me dé más seguridad a la hora de la operación que alguien que no conozco”, compartió.

El peso de las redes sociales en la compra y venta de autos usados

Son decenas las agencias de autos usados que en Mendoza utilizan las redes sociales e internet para poder mostrar los vehículos a la venta, hacer videos y publicar fotos con información de sus productos.

También muchas agencias han adoptado estrategias de cercanía, mostrando parte del detrás de escena del negocio, festejando cuando se llega a cierto objetivo e incluso publicitando a los felices compradores con algún presente en mano.

Uno de los precursores del uso de redes sociales para captar clientes es Marcos Ortiz, propietario de la agencia Motul Tiburcio, quien allá por el 2018 innovó en el rubro en dos cuestiones: contrató vendedoras y aposto fuerte a sus redes sociales.

“La venta de autos y redes sociales se llevan muy bien. Sí o sí necesitas movimiento en redes sociales, inyectar plata, hacer reels, historias, nosotros tenemos mucho movimiento gracias a redes sociales. A las tradicionales como Facebook o Instagram, se ha sumado TikTok, que está andando muy bien. La gente invierte mucho tiempo en redes sociales, dos horas al día en promedio, por eso si lográs que te siga, tenés a esa persona en el radar para hacer una futura operación”, contó Marcos Ortiz a Los Andes.

agencia autos usados En las agencias de autos usados ya se trabaja con normalidad. Cristian Ortega

Barbie Jofré, vendedora de Motul Tuburcio, contó detalles de cómo es el trabajo en redes de la agencia: “Utilizamos Google ADS por el tema de la ubicación, además de Facebook, Instagram, Mercado Libre y De Ruedas. Hay publicaciones menos estructuradas como puede ser Instagram y la verdad que tenemos muchísima llegada con esos contenidos”.

Y agregó: “En lo que son los autos más económicos tenemos muchas ventas por ejemplo con las historias, igual que con las preventas; en general tenemos mucho alcance, estamos publicando permanentemente como los ingresos o promociones”.

“Pero además tenemos videos promocionados, es decir que le ponemos plata, 50.000 o 100.000 pesos. Y apostamos a sitios como De Ruedas o Mercado Libre porque nuestra ubicación no es en una avenida o calle con mucho paso de gente, entonces nos abocamos mucho a las redes sociales”, sumó Barbie, quien develó un dato clave: “El 80% de la gente que llega a la agencia lo hace porque nos vio en redes sociales”.

Por último, Barbie Jofré detalló que por WhatsApp, “la agencia recibe unas 80 consultas al día, de las cuales el 30% son interesados reales que posiblemente terminen comprando”.