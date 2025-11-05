Así está hoy Nicanor, el hijo de Diego Santilli y Nancy Pazos: no quiere nada de fama

Son muchos los jóvenes que ganan relevancia y popularidad gracias a la carrera mediática que sus padres desarrollaron, y por los que se ganaron el reconocimiento (y, generalmente) el cariño del público. Este es el caso de Nicanor, el hijo de Diego Santilli y Nancy Paz os.

Mientras que Diego Santilli siguió el camino de la política , Nancy Pazos se convirtió en una de las figuras más importantes del periodismo argentino. Pero por su parte, el joven de 22 años, optó por seguir su propio camino, el cual contradice el elegido por sus progenitores.

Aunque estudia tanto Ciencias Políticas como Relaciones Internacionales , algo que se resalta en su perfil de Instagram, el hijo del flamante títular del Ministerio del Interior, dedica gran parte de su tiempo al automovilismo, compitiendo en el TC Pista para el equipo Fadel Racing.

A través de sus redes sociales, Nicanor Santilli Pazos comparte distintos registros en los que enseña sus avances en la categoría, su labor como piloto y sus logros, recibiendo el apoyo incondicional de sus seguidores.

Al hablar de su futuro en este deporte, el hijo de los famosos se refirió a algunas propuestas que recibió. “ Me han llegado ofertas. Mi prioridad es terminar el año lo más prolijo posible con Mariano Werner y ver qué se puede proyectar el año que viene . Hay muchas cosas para corregir”, señaló a “ACTC.

Nicanor Santilli El hijo de Diego Santilli y Nancy Pazos no siguió el paso de sus padres. web

Además, destacó sobre los autos de la nueva generación que son “más competitivos”, y que “no es porque me guste más o menos, me parecen mucho más atractivos, el cambio generacional le vino bien a la ACTC y al TC. El que vengan nuevas marcas también está muy bueno, pero también hay que ser competitivos. Amo el Falcon y la Chevy, toda la vieja generación, pero me dedico a competir y si es por mí, lo más competitivo que sea, ahí voy a ir”.

El hijo de Diego Santilli festejó su triunfo electoral

El pasado 26 de octubre, Diego Santilli vivió un domingo muy especial, luego de que se diera a conocer la victoria de La Libertad Avanza a nivel nacional, lo que se traduce también en su triunfo al ser electo como diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, momento que su hijo celebró a su lado.

A través de sus historias de Instagram, Nicanor felicitó a su padre por el resultado obtenido, entre abrazos y postales que denotaban la felicidad de todos los presentes. “Sos único e histórico”, señaló, mencionando a Diego Santilli en una imagen en la que se lo ve junto a su esposa, Analía Maiorana.