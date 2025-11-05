5 de noviembre de 2025 - 10:40

Así está hoy Nicanor, el hijo de Diego Santilli y Nancy Pazos: no quiere nada de fama

El joven forjó un camino que poco tiene que ver con la política o la televisión, los caminos elegidos por sus reconocidos padres.

El hijo de Diego Santilli y Nancy Pazos no siguió el paso de sus padres.

El hijo de Diego Santilli y Nancy Pazos no siguió el paso de sus padres.

Foto:

web
Los Andes | Agustín Zamora
Por Agustín Zamora

Leé además

Nicki Nicole habría sido vista con un famoso streamer argentino tras separarse de Lamine Yamal.

A pocos días de separarse de Lamine Yamal, Nicki Nicole fue vista con un famoso streamer: "Se fueron juntos"

Por Agustín Zamora
entradas para fede vigevani en velez: como comprar y con que bancos

Entradas para Fede Vigevani en Vélez: cómo comprar y con qué bancos

Por Redacción Espectáculos

Aunque estudia tanto Ciencias Políticas como Relaciones Internacionales, algo que se resalta en su perfil de Instagram, el hijo del flamante títular del Ministerio del Interior, dedica gran parte de su tiempo al automovilismo, compitiendo en el TC Pista para el equipo Fadel Racing.

Al hablar de su futuro en este deporte, el hijo de los famosos se refirió a algunas propuestas que recibió. “Me han llegado ofertas. Mi prioridad es terminar el año lo más prolijo posible con Mariano Werner y ver qué se puede proyectar el año que viene. Hay muchas cosas para corregir”, señaló a “ACTC.

Nicanor Santilli
El hijo de Diego Santilli y Nancy Pazos no siguió el paso de sus padres.

El hijo de Diego Santilli y Nancy Pazos no siguió el paso de sus padres.

Nicanor Santilli
El hijo de Diego Santilli y Nancy Pazos no siguió el paso de sus padres.

El hijo de Diego Santilli y Nancy Pazos no siguió el paso de sus padres.

Además, destacó sobre los autos de la nueva generación que son “más competitivos”, y que “no es porque me guste más o menos, me parecen mucho más atractivos, el cambio generacional le vino bien a la ACTC y al TC. El que vengan nuevas marcas también está muy bueno, pero también hay que ser competitivos. Amo el Falcon y la Chevy, toda la vieja generación, pero me dedico a competir y si es por mí, lo más competitivo que sea, ahí voy a ir”.

El hijo de Diego Santilli festejó su triunfo electoral

El pasado 26 de octubre, Diego Santilli vivió un domingo muy especial, luego de que se diera a conocer la victoria de La Libertad Avanza a nivel nacional, lo que se traduce también en su triunfo al ser electo como diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, momento que su hijo celebró a su lado.

Nicanor Santilli
El hijo de Diego Santilli y Nancy Pazos no siguió el paso de sus padres.

El hijo de Diego Santilli y Nancy Pazos no siguió el paso de sus padres.

A través de sus historias de Instagram, Nicanor felicitó a su padre por el resultado obtenido, entre abrazos y postales que denotaban la felicidad de todos los presentes. “Sos único e histórico”, señaló, mencionando a Diego Santilli en una imagen en la que se lo ve junto a su esposa, Analía Maiorana.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

La viceministra de Salud, Cecilia Loccisano presentó su renuncia| Foro Gobierno de la Nación

Otra baja del Gobierno de Milei: renunció Cecilia Loccisano, viceministra de Salud

Por Redacción Política
Milei junto a su nuevo jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Nuevo gabinete: por qué Milei le tomará juramento a Manuel Adorni el miércoles, pero no a Diego Santilli

Por Redacción Política
El diputado electo Manuel Adorni fue designado como jefe de gabinete de Javier Milei

Alianza incómoda: el proyecto de Cambia Mendoza que impide la "defraudación" de las candidaturas testimoniales

Por Martín Fernández Russo
Luis Petri lideró la lista de candidatos de Milei en Mendoza.

Después de aparecer en la foto del nuevo gabinete de Milei, Luis Petri reveló su futuro

Por Juan Carlos Albornoz