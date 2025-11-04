Link de entradas para Fede Vigevani en Vélez: cómo comprar y con qué bancos

El espectáculo "El Mundo de Fede Vigevani" será el cierre del tour del youtuber que tendrá lugar el próximo 22 de diciembre en Vélez.

La comunidad de seguidores de Fede Vigevani tiene una fecha marcada en el calendario. El reconocido creador de contenido se despide de su histórica gira con un show masivo en el Estadio Vélez Sarsfield, y la venta de entradas inicia este martes 4 de noviembre.

El espectáculo, titulado "El Mundo de Fede Vigevani", será el cierre de su tour y tendrá lugar el próximo 22 de diciembre en el Estadio José Amalfitani. Se trata de un evento de gran envergadura producido por Impronta Music y Fénix Entertainment Group, que promete ser el broche de oro para un ciclo de presentaciones que congregó a miles de jóvenes.

Dónde sacar entradas en la preventa de Fede Vigevani La venta de los tickets se organiza en dos fases bien definidas. La primera etapa es una preventa exclusiva que comienza este martes 4 de noviembre a las 10 de la mañana: www.enigmatickets.com.

Esta instancia está habilitada únicamente para aquellos clientes que posean tarjetas Galicia Visa. Los interesados deben tener en cuenta que solo podrán acceder a la compra durante esta preventa hasta agotar el stock de entradas reservado.

Fede Vigevani Cuándo arranca la venta general para el Véléz Una vez que se complete la preventa para los clientes de Banco Galicia, se dará inicio a la venta general. Esta segunda fase estará disponible para el resto del público a partir del próximo 7 de noviembre, también a las 10 de la mañana.