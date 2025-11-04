4 de noviembre de 2025 - 10:32

Link de entradas para Fede Vigevani en Vélez: cómo comprar y con qué bancos

El espectáculo "El Mundo de Fede Vigevani" será el cierre del tour del youtuber que tendrá lugar el próximo 22 de diciembre en Vélez.

El mundo de Fede Vigevani
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

La comunidad de seguidores de Fede Vigevani tiene una fecha marcada en el calendario. El reconocido creador de contenido se despide de su histórica gira con un show masivo en el Estadio Vélez Sarsfield, y la venta de entradas inicia este martes 4 de noviembre.



Link de entradas para Ricardo Montaner en Argentina 2026: dónde serán los shows y cómo comprar

 

Furor y acampe masivo de hinchas de Independiente Rivadavia por las entradas para la final de la Copa Argentina

Por Cristian Reta

El espectáculo, titulado "El Mundo de Fede Vigevani", será el cierre de su tour y tendrá lugar el próximo 22 de diciembre en el Estadio José Amalfitani. Se trata de un evento de gran envergadura producido por Impronta Music y Fénix Entertainment Group, que promete ser el broche de oro para un ciclo de presentaciones que congregó a miles de jóvenes.

Dónde sacar entradas en la preventa de Fede Vigevani

La venta de los tickets se organiza en dos fases bien definidas. La primera etapa es una preventa exclusiva que comienza este martes 4 de noviembre a las 10 de la mañana: www.enigmatickets.com.

Esta instancia está habilitada únicamente para aquellos clientes que posean tarjetas Galicia Visa. Los interesados deben tener en cuenta que solo podrán acceder a la compra durante esta preventa hasta agotar el stock de entradas reservado.

Fede Vigevani

Cuándo arranca la venta general para el Véléz

Una vez que se complete la preventa para los clientes de Banco Galicia, se dará inicio a la venta general. Esta segunda fase estará disponible para el resto del público a partir del próximo 7 de noviembre, también a las 10 de la mañana.

Es fundamental destacar el único canal oficial para la compra de las entradas. La plataforma designada para adquirir los tickets para el show de Fede Vigevani en Vélez es el sitio web www.enigmaticktes.com.

Se recomienda a los seguidores del influencer que realicen sus compras exclusivamente a través de este medio para evitar inconvenientes con entradas no válidas. El evento se posiciona como una de las convocatorias más grandes del año para un artista surgido del universo digital en nuestro país.



La atractiva serie danesa de suspenso que desplazó a "The Witcher" del 1° puesto en Netflix: 6 capítulos

Por Redacción Espectáculos


El mensaje de Kim Kardashian a Wanda Nara por su divorcio: "Venganza"

Por Redacción Espectáculos


La triste historia detrás de "La melodía de Dios": ¿qué pasó un 4 de noviembre en la vida de Chano?

Por Agustín Zamora


La nueva temporada de un atrapante drama médico en Netflix llegó con una estrella de la música

Por Redacción Espectáculos