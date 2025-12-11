La gira promete convertirse en un evento imperdible para los fanáticos: será la última oportunidad para ver a la banda en vivo en Argentina y disfrutar de un show que celebrará sus inicios, sus clásicos y su evolución musical.

Después de anunciar su retiro de los escenarios, Megadeth confirmó que realizará una gira mundial de despedida en 2026 y que Buenos Aires será una de las paradas destacadas en Latinoamérica. La noticia fue difundida a través del sitio oficial de la banda, donde también se publicó el itinerario completo del tour.

La histórica agrupación liderada por Dave Mustaine llegará al país con su tour “This Was Our Life” (“Esta fue nuestra vida”), un recorrido musical que no solo incluirá las canciones de su más reciente producción, sino que también ofrecerá un repaso por las cuatro décadas de historia que marcaron a Megadeth como uno de los pilares del thrash metal a nivel global.

el-30-de-abril-los-fans-de-megadeth-tienen-una-2W4AP5LRIBFQRGCVYYYJRCVJBE Megadeth en Argentina: cuándo toca y cómo es la venta de entradas Cuándo toca Megadeth en Buenos Aires La banda confirmó una fecha en Buenos Aires para el 30 de abril en Tecnópolis. La preventa de las entradas empezó este 10 de diciembre a las 10 h por fullticket.com.ar para clientes Visa del Banco Nación.

La venta general será el 11 de diciembre a las 10 h con todos los medios de pago y hasta tres cuotas sin interés.

¿Cuándo comienza la venta y dónde comprar las entradas? Tanto para quienes pueden acceder a la preventa, como para aquellos que deben esperar un día más, es necesario entrar al sitio web www.fullticket.com y respetar los siguientes pasos: