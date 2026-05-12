"Amigas desgraciadas": la comedia mendocina tendrá tres funciones en el teatro Sportsman

La comedia ofrecerá tres funciones durante maño en el teatro de Godoy Cruz. Dónde comprar las entradas.

“Amigas desgraciadas” se convirtió en uno de los fenómenos más celebrados del teatro mendocino. El elenco regresa este mes con funciones los viernes 15, 22 y 29 de mayo en el Teatro Sportsman, donde la comedia volverá a desplegar una historia tan delirante como entrañable.

Sobre la comedia La obra, escrita por el dramaturgo argentino Hugo Marcos, se adaptó en nuestra provincia con una puesta que combina humor desbordado, ritmo vertiginoso y un elenco que juega constantemente al límite entre la caricatura y la humanidad.

La premisa parece sencilla: cinco amigas inseparables desde la secundaria se reúnen religiosamente una vez por semana para escapar, aunque sea por unas horas, de sus rutinas, frustraciones y pequeñas miserias cotidianas. Pero esta vez algo cambió. Una de ellas llega atravesada por un hecho terrible y, a partir de ahí, la reunión deriva en una catarata de confesiones, reproches, secretos y situaciones tan absurdas como hilarantes.

image

La versión mendocina sostiene buena parte de su potencia en las interpretaciones de Gustavo Cano, Diego Flores, Zorro Gálvez, Lucas Queno y Pichón Villalobos, quienes construyen personajes desbordados, entrañables y completamente imprevisibles. La dirección general está a cargo de Julieta Gentile.

Con entradas generales a $15.000, la obra volverá a presentarse en la sala principal del Teatro Sportsman, en Godoy Cruz. Los tickets están disponibles en EntradaWeb.com.ar.