12 de mayo de 2026 - 16:05

"Amigas desgraciadas": la comedia mendocina tendrá tres funciones en el teatro Sportsman

La comedia ofrecerá tres funciones durante maño en el teatro de Godoy Cruz. Dónde comprar las entradas.

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

“Amigas desgraciadas” se convirtió en uno de los fenómenos más celebrados del teatro mendocino. El elenco regresa este mes con funciones los viernes 15, 22 y 29 de mayo en el Teatro Sportsman, donde la comedia volverá a desplegar una historia tan delirante como entrañable.

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Sobre la comedia

La obra, escrita por el dramaturgo argentino Hugo Marcos, se adaptó en nuestra provincia con una puesta que combina humor desbordado, ritmo vertiginoso y un elenco que juega constantemente al límite entre la caricatura y la humanidad.

La premisa parece sencilla: cinco amigas inseparables desde la secundaria se reúnen religiosamente una vez por semana para escapar, aunque sea por unas horas, de sus rutinas, frustraciones y pequeñas miserias cotidianas. Pero esta vez algo cambió. Una de ellas llega atravesada por un hecho terrible y, a partir de ahí, la reunión deriva en una catarata de confesiones, reproches, secretos y situaciones tan absurdas como hilarantes.

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La versión mendocina sostiene buena parte de su potencia en las interpretaciones de Gustavo Cano, Diego Flores, Zorro Gálvez, Lucas Queno y Pichón Villalobos, quienes construyen personajes desbordados, entrañables y completamente imprevisibles. La dirección general está a cargo de Julieta Gentile.

Con entradas generales a $15.000, la obra volverá a presentarse en la sala principal del Teatro Sportsman, en Godoy Cruz. Los tickets están disponibles en EntradaWeb.com.ar.

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