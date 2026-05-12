Diego Torres confirmó su próximo show en Mendoza: cuándo salen a la venta las entradas

Diego Torres anunció nuevas fechas de Mi Norte & Mi Sur Tour y el 20 de noviembre vuelve con un show al Arena Maipú Stadium de Mendoza. Este martes 12 de mayo comienza la preventa de entradas.
El 20 de noviembre, el Arena Maipú recibirá a Diego Torres, quien presentará su nuevo álbum y repasará sus clásicos.
Diego Torres anunció nuevas fechas de Mi Norte & Mi Sur Tour y el 20 de noviembre vuelve con un show al Arena Maipú Stadium de Mendoza. Este martes 12 de mayo comienza la preventa de entradas.
El show promete un recorrido por las canciones que marcaron generaciones y consolidaron una carrera de más de treinta años, junto a las nuevas composiciones de su reciente trabajo discográfico " Mi Norte & Mi Sur", una producción que reafirma su espíritu innovador y su capacidad para unir sonidos, emociones y culturas.
La preventa de entradas exclusiva Clientes Visa BBVA comienza el martes 12 de mayo, a las 13 horas por Ticketek.com.ar, con 6 cuotas sin interés. La venta general se habilita el miércoles 13 de mayo, a las 13 horas, por Ticketek.com.ar y boletería del Arena (de 10 a 18 horas, solo en efectivo).
Con una puesta renovada junto a la banda que lo acompaña desde hace años, Diego Torres ofrecerá un espectáculo atravesado por el carisma, la cercanía y la emoción que caracterizan cada una de sus presentaciones en vivo.
Durante 2025, Diego Torres llevó adelante una extensa gira por España y Latinoamérica con su tour Mejor Que Ayer, reuniendo a distintas generaciones alrededor de un repertorio que combina clásicos inolvidables y nuevas canciones. En paralelo, presentó "Mi Norte & Mi Sur", su nuevo álbum editado por Sony Music, que marca una nueva etapa artística y musical en su carrera.
El disco incluye once canciones y destacadas colaboraciones internacionales junto a Estopa, Miranda!, Edén Muñoz y Manuel Carrasco. Entre los temas más destacados aparecen “Vas a quedarte”, “Trepando paredes”, “La última noche” y la canción que da nombre al disco, una fusión entre el pop latino y el regional mexicano.
Además, “Mejor que ayer”, el sencillo que dio nombre a su anterior producción, se convirtió en uno de los mayores éxitos de los últimos años en la carrera del cantante, alcanzando los primeros puestos en radios de Argentina, Latinoamérica y México.
Con hits eternos como “Color esperanza”, “Tratar de estar mejor”, “Penélope”, “Sueños”, “Guapa”, “Andando”, “Un poquito” y “Usted”, Diego Torres continúa consolidándose como una de las voces más reconocidas y queridas de habla hispana.
En 2026, el artista completará diez funciones en el Movistar Arena de Buenos Aires y se presentará en España, México, Perú, Uruguay, Puerto Rico y Estados Unidos. A partir de septiembre continuará el tour por distintas ciudades de Argentina.