Diego Torres confirmó su próximo show en Mendoza: cuándo salen a la venta las entradas

Diego Torres anunció nuevas fechas de Mi Norte & Mi Sur Tour y el 20 de noviembre vuelve con un show al Arena Maipú Stadium de Mendoza. Este martes 12 de mayo comienza la preventa de entradas .

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El show promete un recorrido por las canciones que marcaron generaciones y consolidaron una carrera de más de treinta años, junto a las nuevas composiciones de su reciente trabajo discográfico " Mi Norte & Mi Sur ", una producción que reafirma su espíritu innovador y su capacidad para unir sonidos, emociones y culturas.

La preventa de entradas exclusiva Clientes Visa BBVA comienza el martes 12 de mayo, a las 13 horas por Ticketek.com.ar, con 6 cuotas sin interés. La venta general se habilita el miércoles 13 de mayo, a las 13 horas, por Ticketek.com.ar y boletería del Arena (de 10 a 18 horas, solo en efectivo).

Con una puesta renovada junto a la banda que lo acompaña desde hace años, Diego Torres ofrecerá un espectáculo atravesado por el carisma, la cercanía y la emoción que caracterizan cada una de sus presentaciones en vivo.

Durante 2025, Diego Torres llevó adelante una extensa gira por España y Latinoamérica con su tour Mejor Que Ayer, reuniendo a distintas generaciones alrededor de un repertorio que combina clásicos inolvidables y nuevas canciones. En paralelo, presentó "Mi Norte & Mi Sur", su nuevo álbum editado por Sony Music, que marca una nueva etapa artística y musical en su carrera.

Embed - Diego Torres, Manuel Carrasco - Vas a Quedarte (Official Video)

El disco incluye once canciones y destacadas colaboraciones internacionales junto a Estopa, Miranda!, Edén Muñoz y Manuel Carrasco. Entre los temas más destacados aparecen “Vas a quedarte”, “Trepando paredes”, “La última noche” y la canción que da nombre al disco, una fusión entre el pop latino y el regional mexicano.

Además, “Mejor que ayer”, el sencillo que dio nombre a su anterior producción, se convirtió en uno de los mayores éxitos de los últimos años en la carrera del cantante, alcanzando los primeros puestos en radios de Argentina, Latinoamérica y México.

Con hits eternos como “Color esperanza”, “Tratar de estar mejor”, “Penélope”, “Sueños”, “Guapa”, “Andando”, “Un poquito” y “Usted”, Diego Torres continúa consolidándose como una de las voces más reconocidas y queridas de habla hispana.

En 2026, el artista completará diez funciones en el Movistar Arena de Buenos Aires y se presentará en España, México, Perú, Uruguay, Puerto Rico y Estados Unidos. A partir de septiembre continuará el tour por distintas ciudades de Argentina.