Diego Torres le hizo un polémico comentario a su sobrina en pleno vivo: "Abandonado"

Diego Torres irrumpió en el estudio de Luzu TV para reclamarle a Ángela Torres una serie de mensajes sin responder. El cantante y su sobrina quedaron en el centro de la escena frente al equipo del programa. El cruce tomó forma a partir de la entrada sorpresiva del músico y su reproche directo. La dinámica familiar se enlazó con un recorrido artístico compartido que sostiene desde hace años el vínculo entre ambos.
Las apariciones conjuntas en programas de Luzu TV, la interpretación de “Guapa” y la recepción que generaron en redes delinearon un terreno donde la complicidad se sostiene en el trabajo y en una historia marcada por la influencia de Lolita Torres.
En paralelo, la revelación pública del verdadero origen del apellido que ambos usan como identidad profesional sumó elementos biográficos que ampliaron la conversación y dejaron a la vista una tradición que atraviesa generaciones dentro de la misma familia.
La intervención dejó frases que definieron el tono del encuentro. Diego Torres abrió el reclamo con humor: “Me tenés abandonado, me clavaste un visto varias veces”. Ángela respondió entre risas y disculpas: “Lo tengo re clavado en WhatsApp, mal. Perdón tío, te amo”. Ante la sorpresa de los conductores, Diego agregó: “Venía para acá, entonces, disculpen toda esta pantomima, pero no podía dejar de decírtelo”.
Enseguida, Ángela ironizó: “¿Me viniste a cag... a pedos en vivo?”. Cuando elogió su vestuario y aclaró que lo escribiría para tomar unos mates, él marcó: “Yo vivo acá, en Argentina”. Más adelante, al repasar la historia del apellido, Ángela contó: “Torres no lo tengo, es artístico, de mi abuela. Yo muy pilla, ya a los once me colgué de las tetas de la abuela y dije que me iba a llamar Ángela Torres”. También remarcó: “Diego también es Caccia, este dato les va a cambiar la vida”.
El peso simbólico del apellido se ancló en la figura de Lolita Torres, cuya trayectoria influyó en Diego, en Ángela y en Gloria Carrá, quien adoptó su nombre artístico por recomendación de Darío Vittori. Esa tradición se proyectó en la escena actual cuando Ángela presentó su primer disco, No me olvides, en el Teatro Margarita Xirgu. El recital, marcado por una estética íntima, incluyó una versión de “Qué ganas de no verte nunca más” y culminó con la interpretación a capella de “La niña de fuego”, pieza que selló la velada con una ovación que reforzó el vínculo entre pasado y presente dentro del linaje Torres.