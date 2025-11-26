Diego Torres le hizo un polémico comentario a su sobrina en pleno vivo: "Abandonado"

Durante la transmisión en vivo por el canal de streaming Luzu TV, el cantante tuvo un intercambio con su sobrina.

Diego Torres irrumpió en el estudio de Luzu TV para reclamarle a Ángela Torres una serie de mensajes sin responder. El cantante y su sobrina quedaron en el centro de la escena frente al equipo del programa. El cruce tomó forma a partir de la entrada sorpresiva del músico y su reproche directo. La dinámica familiar se enlazó con un recorrido artístico compartido que sostiene desde hace años el vínculo entre ambos.

Las apariciones conjuntas en programas de Luzu TV, la interpretación de "Guapa" y la recepción que generaron en redes delinearon un terreno donde la complicidad se sostiene en el trabajo y en una historia marcada por la influencia de Lolita Torres.

Ángela Torres Ángela Torres En paralelo, la revelación pública del verdadero origen del apellido que ambos usan como identidad profesional sumó elementos biográficos que ampliaron la conversación y dejaron a la vista una tradición que atraviesa generaciones dentro de la misma familia.

La intervención dejó frases que definieron el tono del encuentro. Diego Torres abrió el reclamo con humor: “Me tenés abandonado, me clavaste un visto varias veces”. Ángela respondió entre risas y disculpas: “Lo tengo re clavado en WhatsApp, mal. Perdón tío, te amo”. Ante la sorpresa de los conductores, Diego agregó: “Venía para acá, entonces, disculpen toda esta pantomima, pero no podía dejar de decírtelo”.

La respuesta de Ángela Torres Enseguida, Ángela ironizó: "¿Me viniste a cag... a pedos en vivo?". Cuando elogió su vestuario y aclaró que lo escribiría para tomar unos mates, él marcó: "Yo vivo acá, en Argentina". Más adelante, al repasar la historia del apellido, Ángela contó: "Torres no lo tengo, es artístico, de mi abuela. Yo muy pilla, ya a los once me colgué de las tetas de la abuela y dije que me iba a llamar Ángela Torres". También remarcó: "Diego también es Caccia, este dato les va a cambiar la vida".