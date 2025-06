Tras casi un año de relación, se separaron Ángela Torres y Rusherking: " Se rompió todo"

“Me puso: ‘Holis. Sí, es cierto. Terminamos súper bien y hay mucho respeto entre nosotros, pero decidimos que era mejor estar solos para que no se inventen bol...’. Perdón la expresión, pero lo estoy leyendo textual”, leyó.

Luego, la periodista agregó: “Estamos los dos bien y seguros con la decisión”. Cuando le preguntó si hubo terceros en discordia, Ángela Torres lo negó: “No, no, para nada. No los hubo. Fue una decisión entre ambos buscando lo mejor para los dos. Besito y suerte”.

Casi al mismo tiempo, la sobrina de Diego Torres hacía una particular publicación en su cuenta de TikTok donde se la veía bailando una canción de Lali de fondo que decía: “Un amor que me quiera súper auténtica, que no me haga trampa y no use tácticas. El que no me haga sentir problemática. Un amor para mí, un amor”.