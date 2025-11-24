La historia de Pamela David y su "hermana nueva": cómo descubrieron su vínculo

Pamela David mantuvo un diálogo profundo con Carolina Saavedra , a quien define como su “hermana nueva” . Es un vínculo que ambas descubrieron hace apenas ocho años y que se consolidó a partir de la reconstrucción de su historia familiar.

La conversación se dio en Desayuno americano (América), donde Carolina — hija biológica de Alberto David a partir de una relación que durante décadas permaneció desconocida — relató cómo el hallazgo de su identidad fue determinante para su vida.

La mujer recordó que durante su infancia y juventud se crio en la casa de su abuelo y que, aunque convivía con su familia, siempre sintió que “no terminaba de pertenecer del todo”. Esa sensación, dijo, fue la primera señal.

Con el paso del tiempo, empezó a buscar respuestas. Comentó que se identificaba con testimonios de personas que atravesaron procesos similares y que, finalmente, una escena cotidiana despertó su sospecha definitiva: mientras caminaba junto a su hermana —por parte del hombre que la crio— se cruzaron con Alberto David. “Mi hermana me ve de lejos y me dice: ‘¡Qué parecidos son!’” , recordó.

La muerte de su padre de crianza profundizó su necesidad de saber la verdad . Para entonces, su madre ya padecía una enfermedad que afectaba su memoria, por lo que tampoco pudo acudir a ella para aclarar dudas.

Finalmente, decidió hablar con Alberto. “Antes de que le preguntara, él me dijo: ‘Vos me querés preguntar si yo soy tu papá. Yo soy tu papá’”, relató Carolina, aún conmovida por aquel momento, que describió como un punto de inflexión para reconstruirse.

Carolina Saavedra, hermana de Pamela David Carolina Saavedra, hermana de Pamela David, contó su historia. América

Pamela, por su parte, reveló que siempre supo de la existencia de Carolina, pero que nunca intentó contactarla por respeto al pedido expreso del padre de crianza de la joven, quien había decidido mantener en reserva su verdadero origen. “Él sabía que no era su hija y eligió criarla como tal. Se respetó esa decisión”, explicó.

Finalmente, el encuentro entre ambas se produjo de manera inesperada en un boliche, donde el parecido físico y los gestos comunes hicieron que se reconocieran de inmediato. “Ella es la pieza en el medio entre yo y Karina”, describió Pamela, aludiendo a las similitudes entre las tres hermanas.