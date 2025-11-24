24 de noviembre de 2025 - 21:18

María Eugenia Ritó transfirió $750 mil por error y denunció que el vendedor no le quiere devolver el dinero

La exvedette contó que transfirió por error $750 mil en lugar de $75 mil al comprar un champagne. Ahora denunció que el destinatario no quiere devolverle el dinero.

Los Andes
María Eugenia Ritó denunció públicamente que transfirió una suma muy superior a la prevista a un vendedor habitual. Luego, pese a sus reclamos, el dinero no le fue devuelto.

Según explicó la exvedette en sus redes sociales, intentó pagar un champagne valuado en 75 mil pesos, pero al escribir el monto añadió accidentalmente un cero. Acto seguido transfirió 750 mil pesos.

En un primer momento decidió no revelar la identidad del destinatario, confiando en que la diferencia sería restituida. Sin embargo, ante la falta de respuestas y las promesas incumplidas, Ritó identificó al hombre como Lucas Héctor Saldivia.

La bailarina señaló que se trata de un joven de entre 20 y 30 años que suele ofrecer artículos electrónicos supuestamente traídos del exterior a precios reducidos. Tras hacer la denuncia, varios seguidores le escribieron para contar experiencias similares con la misma persona.

Algunos usuarios incluso le facilitaron datos de contacto y direcciones, afirmando haber sido estafados bajo un mismo mecanismo. “A mí y a mis amigas nos hizo lo mismo”, relató una usuaria.

El caso se suma a otro episodio: en diciembre de 2024, Ritó sufrió el robo de su tarjeta de débito mientras hacía compras en un supermercado del barrio porteño de Belgrano. En aquel momento, según detalló Pepe Ochoa en LAM (América TV), los ladrones realizaron gastos por unos 300 mil pesos antes de que la artista lograra pausar la cuenta.

