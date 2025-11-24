Lowrdez Fernández rompió el silencio y habló de su ex con impactantes frases: qué dijo

Lowrdez Fernández volvió a hablar públicamente después de un mes del escándalo que la involucró con su expareja, Leandro García Gómez , y la situación interna de Bandana .

En una entrevista con Tarde o Temprano (eltrece) , la artista se quebró varias veces al repasar lo ocurrido y explicó cómo está atravesando este proceso: “Estoy realmente contenida por mis compañeras, mi familia, mis amigos y por ustedes. También estoy con terapia, creciendo y aprendiendo”.

La cantante reconoció que durante mucho tiempo no pudo dimensionar lo que estaba viviendo: “Uno piensa que está rodeado de buenas personas y no”, reflexionó. “Aprendí que soy vulnerable, que no lo puedo todo y que me puedo equivocar”.

Por la cautelar vigente, Lourdes no puede profundizar sobre el proceso judicial, pero dejó en claro cómo vivió los primeros días: “En un principio me sentía muy culpable, muy boba por haberlo expuesto. Hoy no siento que sea así”.

Uno de los momentos más tensos de la nota llegó cuando Lourdes habló de Lissa Vera, quien había hecho una denuncia contra García Gómez: “Me decían ingrata porque ella me había defendido, pero nunca levantó el teléfono para preguntarme cómo estaba. No sabía dónde vivíamos, no sabía si estaba con él, fue re loco eso”.

Con lágrimas, añadió que recordar todo lo sucedido todavía la afecta: “Cuando hablo de este tema, me tengo que acordar de un montón de cosas que pasaron y eso es revictimización”.

Lourdes remarcó que su caso no encaja con los estereotipos: “No es que abrís la puerta y te da un golpazo. Fueron discusiones que se fueron a la mierda. No me siento víctima, me siento responsable”.

Contó que el conflicto se disparó cuando tuvo una angina y su entorno creyó que algo peor había ocurrido. Ella, para tranquilizar al equipo, envió un video: “Como parecía el Topo Gigio, pensaron lo peor. Virginia y Valeria me empezaron a llamar, pero de Lissa no tuve ni una llamada”.

Respecto a García Gómez, Lourdes manifestó: “Me encantaría poder cuidarlo un poco más, porque hay cariño. No nos pudimos separar en todo este tiempo. Hubo cosas rarísimas”.KAOYAJhEhjY4vnBJW5I9Eg

También reveló que habló con un amigo del acusado: “Le pedí que lo cuidara. Me doy cuenta de que esto llegó a un límite que me supera”.

Aún así, destacó aspectos positivos de la relación: “Era muy inteligente, muy cariñoso cuando no teníamos estos episodios. No es una mala persona, necesita ayuda, igual que yo”