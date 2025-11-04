Prisión preventiva y embargo millonario para el exnovio de Lowrdez Fernández por violencia de género

La expareja de la cantante Lourdes Fernández, conocida artísticamente como " Lowrdez ", fue procesada con prisión preventiva por los delitos de “privación ilegítima de la libertad y lesiones agravadas” .

El fallo contra Leandro García Gómez fue dictado por el juez Diego Slupsky, quien además dispuso un embargo de $15 millones sobre los bienes del empresario . Según la resolución judicial, García Gómez permanecerá detenido en la alcaidía de la calle Beasley al 3800.

El magistrado consideró acreditado “un patrón sistemático de violencia de género y control psicológico” contra la exintegrante de Bandana , quien fue encontrada en una situación de aislamiento y vulnerabilidad dentro de un departamento ubicado en Palermo.

“A tal fin intímese al procesado a que, en el término de 72 horas de adquirida firmeza la presente, informe si tiene bienes para dar a embargo, haciéndole saber que en caso contrario se dispondrá su inhibición general de bienes”, sostiene el fallo dictaminado este martes.

Para el juez, los hechos constituyen “una dinámica reiterada de agresiones, manipulación y aislamiento verificada tanto en las causas previas del fuero penal contravencional (Juzgado PCyF N.º 13 – Lesiones Leves; Juzgado PCyF N.º 24 – Amenazas) como en la causa actual”.

A su vez, se enfatiza que en el último expediente, Slupsky constató que el acusado “incumplió” en reiteradas ocasiones “órdenes judiciales de restricción y medidas de alejamiento vigentes”.

El comunicado resalta que el fallo resulta “un paso fundamental” con el objetivo de garantizar la seguridad de Lourdes y “visibilizar la necesidad de una respuesta judicial con perspectiva de género y enfoque de derechos humanos”.

García Gómez fue procesado con prisión preventiva por los delitos de lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género, en concurso real con privación ilegítima de la libertad agravada y amenazas coactivas.