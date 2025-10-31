Podría cambiarlo todo: el CM de Lowrdez opinó sobre la delicada situación de la cantante

Walter Meninato relató su vínculo con Lowrdez y cómo este cambió a lo largo del último tiempo.

El caso que involucra a Lowrdez Fernández ingresó en una nueva etapa luego de la detención de su expareja, Leandro García Gómez. El eje se amplió cuando su community manager, Walter Meninato, eligió aportar su testimonio. Según relató, su vínculo con la cantante no quedó limitado a lo laboral desde enero.

Lowrdez Lowrdez desapareció a inicios de mes y generó incertidumbre en sus fans. web Las palabras del CM de Lowrdez Meninato sostuvo haber presenciado momentos críticos dentro de la relación. Expresó que vive a seis cuadras de la casa de García Gómez y, al observar señales que le resultaron inquietantes, buscó corroboración con Cata, amiga y manager de Lourdes; esa conversación habría confirmado la seriedad del cuadro. Describió cómo advirtió la presencia de una intervención ajena en redes cuando apareció un posteo —un video de cumpleaños para él— que nadie del equipo había programado. Esa acción digital abrió la sospecha de que la cuenta no estaba bajo control de la artista.

Cc #AméricaNoticias @soledadlarghi @rolandogps pic.twitter.com/vsq9335MxM — América TV (@AmericaTV) October 31, 2025 El community manager concentró la atención del estudio televisivo cuando afirmó: “Él tenía duplicado el WhatsApp comercial de Lourdes en su celular personal. Eso fue presentado en la causa”. Además, comentó que, ante la existencia de una restricción que impedía gestionar la carrera de la cantante, García Gómez utilizaba el nombre Esteban para dialogar con marcas y canales. Meninato agregó: “Desde que se separaron, él me hablaba solo a mí y me mandaba todo en efímero. Yo, por precaución, empecé a guardar todos los mensajes y los grababa. Tengo todo guardado, todo, todo”.

Hallaron a Lowrdez Fernádez y detuvieron a su expareja Leandro García Gómez Hallaron a Lowrdez Fernádez y detuvieron a su expareja Leandro García Gómez. Los audios de García Gomez La emisión también presentó audios de García Gómez que mostrarían contactos recientes con Lourdes durante días en los que él había negado saber de su paradero. En uno de esos registros sonoros se lo escuchó alterado mientras hacía referencia a discusiones personales y tensiones económicas con la artista. La presencia de esa evidencia en un espacio público generó impacto al contradecir la versión que García había ofrecido tanto en medios como ante el sistema judicial.

Lowrdez con su ex Luego del móvil, la conversación se desplazó hacia redes. Lourdes Fernández publicó un video breve en el que se observan dos perros ladrándose; el texto superpuesto decía: “Un chisme es más importante que una pelea”. Esa frase funcionó como lectura sugerida de la escena y apareció acompañada por su comentario: “X diooorrrr”.