7 de noviembre de 2025 - 12:18

Lowrdez de Bandana se quebró cuando un periodista le hizo una pregunta sobre su ex

La cantante habló luego de que la Justicia dictara prisión preventiva a su ex pareja, denunciado por privación ilegítima de la libertad y violencia de género.

Lowrdez de Bandana se quebró al hablar de lo ocurrido con su expareja.

Lowrdez de Bandana se quebró al hablar de lo ocurrido con su expareja.

Foto:

web
Lowrdez de Bandana se quebró al hablar de lo ocurrido con su expareja.

Lowrdez de Bandana se quebró al hablar de lo ocurrido con su expareja.

Foto:

web
Los Andes | Agustín Zamora
Por Agustín Zamora

Leé además

Gime Accardi junto a Seven Kayne: la foto que despertó rumores de romance.

Quién es Seven Kayne, el joven que aparece abrazado a Gimena Accardi

Por Redacción Espectáculos
la extrana reaccion de mauro icardi tras la entrevista de wanda nara y maxi lopez juntos

La extraña reacción de Mauro Icardi tras la entrevista de Wanda Nara y Maxi López juntos

Por Redacción Espectáculos

Visiblemente movilizada, Lowrdez intentó mantener la calma mientras respondía sobre su presente laboral y personal, pero se quebró cuando fue consultada por la situación judicial de su ex.

“Yo no estoy lista para hablar, realmente, de algo que es muy doloroso para mí. Hoy justamente arranco una nueva terapia, para la gente que se preocupa y me dice: ‘¡Desagradecida! ¡Empezá terapia, loca!’. Hago terapia hace mucho tiempo, pero bueno, esta tiene que ver con lo que nos aqueja en este momento”, dijo Lowrdez.

Embed - HABLÓ LOURDES CON "DESAYUNO" Y SE QUEBRÓ: "ME DETONA HABLAR DE MI EX"

Ocupándose de su salud mental, física y emocional, la artista continuó. “Quiero estar estable emocionalmente. Si no, no podés hacer nada. El trabajo, por suerte, me mantiene muy ocupada. Y ustedes que siempre ahí presentes… Les agradezco. Perdón, vengo de otra terapia”, expresó Lowrdez, conteniendo las lágrimas.

Lowrdez rompió en llanto al recordar a su ex

Antes de cerrar la sensible nota, el cronista de América puso en escena a su ex: “Quería consultarte por Leandro, que ahora está con prisión preventiva. Salió la noticia de que vas a ser querellante”.

Lowrdez
Lowrdez de Bandana se quebró al hablar de lo ocurrido con su expareja.

Lowrdez de Bandana se quebró al hablar de lo ocurrido con su expareja.

“No, yo no hice la denuncia. Nosotros no habíamos retomado el vínculo, pero sí hablábamos como personas normales, que se quisieron en un momento mucho. Esto me mata. Me detona”, respondió la cantante, intentando eludir el tema en pleno llanto.

Dándole un mensaje a la gente, la artista agregó: “Quiero que entiendan que a veces las sonrisas que ven son de Gualeguaychú, porque es nuestro trabajo, pero pasan muchas cosas adentro”.

“Y también agradezco mucho a la gente, muchísimo. El apoyo de la gente es increíble. Hay mucha gente que está pasando por cosas muy feas. Por favor, presten atención: la familia, los amigos, todos… como hicieron conmigo”, concluyó Lowrdez, quebrada.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Hallaron a Lowrdez Fernádez y detuvieron a su expareja Leandro García Gómez.

El abogado de Lowrdez Fernández reveló que la cantante tomó una drástica decisión en la causa

Por Redacción Espectáculos
Lowrdez Fernández y Leandro García Gómez.

Prisión preventiva y embargo millonario para el exnovio de Lowrdez Fernández por violencia de género

Por Redacción Policiales
La hermana de la cantante de Bandana rompió el silencio.

Podría cambiarlo todo: el CM de Lowrdez opinó sobre la delicada situación de la cantante

Por Redacción Espectáculos
Lourdes Fernández se presentó en el Gran Rex.

Lowrdez Fernández volvió a los escenarios y le aseguró a sus fans que "un tropezón no es caída"

Por Redacción Espectáculos