El abogado de Lowrdez Fernández reveló que la cantante tomó una drástica decisión en la causa

Leandro García Gómez, ex pareja de la cantante, se encuentra detenido. Negó todos los cargos que se le imputan.

Luego del escándalo vivido junto a su ex pareja, Leandro García Gómez (quien se encuentra detenido), la causa que involucra Lowrdez Fernández continua en avance. Su abogado, Yamil Castro Bianchi, dio detalles de como serán los próximos pasos a seguir para la ex cantante de Bandana.

En declaraciones televisivas, el abogado de Fernández explicó que la artista formalizó su participación en el expediente y que busca acompañamiento profesional para sobrellevar las consecuencias emocionales del episodio. "Tuvimos una charla donde la noté muy bien. Le expliqué la necesidad de no enterarnos por la prensa de lo que suceda, sino de intervenir en la causa como parte querellante para ser oída", expresó Castro Bianchi en América Noticias.

Luego detalló: "En el día de hoy comenzaba tratamiento con una profesional de la salud porque esto fue traumático". El letrado subrayó la importancia del entorno de las víctimas en estos procesos: "Creo que lo importante de este caso no es solo qué hace una víctima frente a un hecho, sino también su entorno, su grupo cercano, su familia, sus amigas".

La respuesta de la defensa En paralelo, la defensa de García Gómez presentó su versión ante la Justicia. El ex de Fernández declaró en sede judicial y negó todos los cargos que se le imputan. La información fue difundida por Ángel de Brito a través de redes sociales, donde detalló: “Terminó la declaración indagatoria Leandro García Gómez; negó todos los hechos.

Dijo que los ruidos del 1/10 fueron por mudanza y que el escándalo lo hizo la vecina". El conductor de LAM añadió que el acusado rechazó las acusaciones de amenazas y de creación de perfiles falsos, afirmando que "no es del tipo de personas que crea perfiles falsos".

Según fuentes judiciales citadas por De Brito, García Gómez se negó a responder preguntas durante la indagatoria, manteniendo una postura cerrada ante los investigadores. La repercusión del caso El caso de Lowrdez Fernández reavivó el debate sobre la protección integral de las víctimas y la responsabilidad mediática en la cobertura de situaciones de violencia. Su decisión de involucrarse formalmente en la causa y buscar acompañamiento profesional marca un paso relevante dentro de un proceso que combina exposición pública, impacto emocional y la necesidad de respuesta institucional.