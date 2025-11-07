7 de noviembre de 2025 - 11:11

La extraña reacción de Mauro Icardi tras la entrevista de Wanda Nara y Maxi López juntos

Wanda y Maxi López compartieron una nota en "Ferné con Grego" para Telefe y Mauro Icardi no tardó en reaccionar a través de sus propias redes.

Maxi López, Mauro icardi y Wanda Nara
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Leé además

Kim Kardashian aconsejó a Wanda Nara en medio de su divorcio con Mauro Icardi.

Kim Kardashian se solidarizó con Wanda Nara: el consejo que le dio para enfrentar a Mauro Icardi

Por Agustín Zamora
El intersante cruce entre Kim Kardashian y Wanda Nara que nadie veía venir.

El mensaje de Kim Kardashian a Wanda Nara por su divorcio: "Venganza"

Por Redacción Espectáculos

Después de años de distancia y enfrentamientos públicos, la empresaria y el exfutbolista parecen haber dejado atrás los conflictos y consolidaron un vínculo basado en la familia.

Desde hace un tiempo, Wanda y Maxi lograron recomponer la relación por el bienestar de sus tres hijos: Valentino, Constantino y Benedicto. Lo que durante el matrimonio de la conductora con Mauro Icardi parecía imposible, hoy es una realidad visible.

En el programa, ambos se mostraron cómplices, relajados y con gestos de respeto mutuo. “A mí lo que me costó mucho fue que se desarmó la familia. Y eso fue algo que me pesó muchos años”, confesó Maxi López en un pasaje de la entrevista, con la mirada puesta en su exesposa.

El exjugador fue aún más sincero al continuar: “Te lo tengo que decir en la cara”. Con emoción y una actitud conciliadora, cerró su reflexión diciendo: “Me pesó mucho, no podía… hasta que bueno, después lo fui madurando y lo fui llevando”. Sus palabras dejaron en evidencia un proceso largo y personal para sanar viejas heridas.

El mensaje incógnito de Mauro Icardi en sus redes

Durante la entrevista, no faltaron los momentos de humor, las bromas y las chicanas entre ambos, algo que fue bien recibido por el público, pero que no habría caído del todo bien en otro frente: el de Mauro Icardi.

Horas después de la transmisión, el futbolista del Galatasaray publicó un mensaje en sus redes sociales que muchos interpretaron como una reacción directa a la nota de su esposa y su ex.

Mauro Icardi

Recuerden: nunca sigan consejos de quienes no pudieron ni con ellos mismos", escribió el jugador, sin dar nombres pero con un tono que generó especulaciones inmediatas. "No olviden: hay gente que fracasa, pero igual quieren dirigir tu camino”, cerró.

Aunque Icardi no aclaró a quién se dirigía, el momento elegido para su publicación no pasó desapercibido. La coincidencia temporal con la entrevista en Telefe alimentó los rumores de que el mensaje estaría dedicado a Wanda, a Maxi o a ambos.

Mientras tanto, Wanda Nara y Maxi López continúan fortaleciendo una relación más madura y enfocada en sus hijos, lejos de las tensiones que alguna vez los enfrentaron.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Un nuevo capítulo de la batalla mediática: Mauro Icardi arremetió contra Wanda Nara y aseguró que voy por todo y contra todos.

Mauro Icardi vuelve a enfrentar a Wanda Nara con un pedido millonario: "Más de 800 millones..."

Por Redacción Espectáculos
Netflix sumó la última entrega de una super saga de acción

Netflix sumó la última entrega de una súper saga de acción

Por Redacción Espectáculos
Thiago Medina será fue convocado para un importante proyecto en televisión.

Sin el alta definitiva, Thiago Medina consiguió un importante trabajo en televisión: qué le ofrecieron

Por Agustín Zamora
La hija de Jesica Cirio y Martín Insaurralde cumplió 8 años.

Así fue el sencillo festejo de cumpleaños de Chloe, la hija de Jesica Cirio y Martín Insaurralde

Por Agustín Zamora