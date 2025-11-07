La extraña reacción de Mauro Icardi tras la entrevista de Wanda Nara y Maxi López juntos

Después de años de distancia y enfrentamientos públicos, la empresaria y el exfutbolista parecen haber dejado atrás los conflictos y consolidaron un vínculo basado en la familia.
Desde hace un tiempo, Wanda y Maxi lograron recomponer la relación por el bienestar de sus tres hijos: Valentino, Constantino y Benedicto. Lo que durante el matrimonio de la conductora con Mauro Icardi parecía imposible, hoy es una realidad visible.
En el programa, ambos se mostraron cómplices, relajados y con gestos de respeto mutuo. “A mí lo que me costó mucho fue que se desarmó la familia. Y eso fue algo que me pesó muchos años”, confesó Maxi López en un pasaje de la entrevista, con la mirada puesta en su exesposa.
El exjugador fue aún más sincero al continuar: “Te lo tengo que decir en la cara”. Con emoción y una actitud conciliadora, cerró su reflexión diciendo: “Me pesó mucho, no podía… hasta que bueno, después lo fui madurando y lo fui llevando”. Sus palabras dejaron en evidencia un proceso largo y personal para sanar viejas heridas.
Durante la entrevista, no faltaron los momentos de humor, las bromas y las chicanas entre ambos, algo que fue bien recibido por el público, pero que no habría caído del todo bien en otro frente: el de Mauro Icardi.
“Recuerden: nunca sigan consejos de quienes no pudieron ni con ellos mismos", escribió el jugador, sin dar nombres pero con un tono que generó especulaciones inmediatas. "No olviden: hay gente que fracasa, pero igual quieren dirigir tu camino”, cerró.
Aunque Icardi no aclaró a quién se dirigía, el momento elegido para su publicación no pasó desapercibido. La coincidencia temporal con la entrevista en Telefe alimentó los rumores de que el mensaje estaría dedicado a Wanda, a Maxi o a ambos.
Mientras tanto, Wanda Nara y Maxi López continúan fortaleciendo una relación más madura y enfocada en sus hijos, lejos de las tensiones que alguna vez los enfrentaron.