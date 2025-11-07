La película de Lali Espósito tiene fecha de estreno en Netflix: el tráiler y los detalles del documental

Lali reveló los detalles de su nuevo documental y las redes sociales explotaron

La película, producida íntegramente en Argentina , se estrenará el 4 de diciembre y estará disponible en todos los países donde opera la plataforma. El film promete mostrar una mirada íntima y sin filtros de la artista , con material inédito que recorre desde sus momentos de introspección hasta su regreso a los escenarios con un éxito rotundo.

El documental culmina con uno de los hitos más importantes de su carrera: Lali se convierte en la primera artista mujer argentina en agotar el Estadio Vélez Sarsfield , un logro que selló su consagración dentro de la música nacional.

“LALI: La que le gana al tiempo” propone un recorrido emocional por los miedos, las decisiones y las pasiones que marcaron su camino. A través de imágenes personales, archivos exclusivos y testimonios cercanos, la película ofrece una mirada profunda sobre su transformación tanto artística como humana.

En el tráiler, la cantante reflexiona sobre los desafíos de su carrera y deja una frase que resume su presente: “Aprendí a ganarle al tiempo, pero sin dejar de ser yo”.

La dirección está a cargo de Lautaro Espósito, hermano y director artístico de Lali, quien debuta en el cine con esta producción. Su mirada aporta sensibilidad y cercanía al relato, al haber acompañado a la artista en cada etapa de su trayectoria. El documental tiene una duración de 1 hora y 14 minutos y fue producido por El Estudio, Rei Pictures y Cinemática.

La música original pertenece a Mauro de Tommaso y Juan Giménez Kuj, mientras que la producción general está a cargo de Juana Blaya, Pablo Cruz y Majo Riera. Entre los productores ejecutivos figuran Benjamín Domenech, Santiago Gallelli, Matías Roveda, Gabriel Kameniecki y el propio Lautaro Espósito.

La dirección de sonido fue realizada por Gastón Baremberg, con diseño y mezcla de Oliverio Duhalde, y la edición estuvo en manos de Alejandro Carrillo Penovi, Vanesa Ferrario y Mariano Landetcheverry, bajo la supervisión de Sofía Viglioglia.

El adelanto del documental desató una ola de entusiasmo entre los fanáticos, que celebraron la oportunidad de ver a Lali en una faceta más personal y vulnerable.

Con este lanzamiento, Netflix refuerza su apuesta por contenidos que retratan el recorrido de artistas argentinos y Lali Espósito confirma, una vez más, su lugar como ícono contemporáneo, capaz de reinventarse sin perder autenticidad ni conexión con su público.