Netflix tiene el thriller que los menores de edad no deben ver: tiene 6 episodios

Esta producción francesa llegó al gigante de streaming hace algunos meses y no es recomendada para personas sensibles,

Netflix tiene su catálogo repleto de series y miniseries de thrillers con tramas familiares como Adolescencia o Monstruos: La historia de Erik y Lyle Menéndez, son solo algunas de las producciones que alcanzaron un éxito rotundo en la plataforma poco después de su estreno.

Sol negro no es una excepción. El thriller es una reinterpretación de una obra de los años 90, pero mantiene los códigos del género thriller actualizados, con una historia que te mantendrá atrapado durante los seis episodios que dura.

De qué trata Sol Negro, el thriller de Netflix se puede ver de corrido Creada y escrita por Nils Antoine-Sambuc, la serie cuenta la historia de Alba (Ava Baya), una joven madre que huye junto a su hijo y encuentra una oportunidad inesperada para rehacer su vida al convertirse en recolectora de flores en una prestigiosa propiedad de Grasse, en la Provenza.

Embed - SOL NEGRO | SERIE TRAILER ESPAÑOL | 9 Julio/25 - NETFLIX Pero el dueño de la finca, Arnaud Lasserre (Thibault de Montalembert), que estaba a punto de venderla, muere misteriosamente. Alba se convierte de repente en la principal sospechosa. A medida que las acusaciones contra ella aumentan, hace un descubrimiento inimaginable: el jefe le ha dejado parte de sus bienes.

Lucie (Louise Coldefy) y Mathieu (Guillaume Gouix), los otros hijos del agricultor, junto con su esposa Beatrice (Isabelle Adjani), no comprenden esa decisión. Alba, con el apoyo de Manon (Claire Romain), la nieta de Arnaud Lasserre, descubre entonces que tiene lazos estrechos con esa rica dinastía.

Netflix Esta miniserie francesa se puede ver en una sola tarde. web Netflix presenta una eficaz ficción con Sol negro, que ofrece una trama bien construida y trepidante, innumerables giros acompañados de una música impactante que refuerza el thriller, y salpicada de visiones y flashbacks que despiertan la curiosidad de los espectadores.