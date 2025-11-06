No es el negro: este color es el que más usan las personas llenas de maldad

Aunque no hay evidencia científica que respalde una conexión directa entre un color específico y su personalidad, y en este caso, la maldad de una persona, la percepción social y cultural ha generado ciertas asociaciones interesantes, siendo el gris uno de los colores que, con frecuencia, se relaciona con el misterio, la frialdad e incluso la traición.
Qué colores identifica a aquellas personas con maldad
En la teoría del color, el gris se sitúa como una tonalidad intermedia entre el blanco y el negro, lo que automáticamente le confiere una cierta carga de ambigüedad. No representa ni la bondad absoluta ni la oscuridad total, sino un terreno nebuloso, indefinido, que suele relacionarse con lo emocionalmente neutro, la apatía o incluso la manipulación encubierta.
No es un color que inspire confianza, pasión ni alegría, y precisamente por eso, puede dar lugar a interpretaciones negativas, sobre todo cuando se asocia con el comportamiento humano.
En las representaciones visuales, el gris ha sido un color clave para representar personajes cuya maldad no es evidente a primera vista. Frente al clásico villano vestido de negro -directo, amenazante-, el personaje gris suele actuar desde las sombras, manipulando sin alzar la voz, generando intriga y duda.
No obstante, es importante matizar que vestir de gris no convierte a nadie en malvado. Pues hay prendas realmente icónicas con este color y está considerado uno de los más elegantes. De hecho, es uno de los tonos más utilizados en la moda profesional por su versatilidad y neutralidad.