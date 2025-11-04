4 de noviembre de 2025 - 21:05

Cómo cuidar las hortensias en verano para que mantengan su color todo el tiempo

Una planta bella pero sensible. Para mantener su color vibrante en verano, debemos hacer énfasis en algunos cuidados que a veces pasamos por alto.

Por Lucas Vasquez

Cuando están plantadas en tierra o en macetas, ciertos ingredientes cercanos pueden alterar su tono. Por eso, hay quienes recomiendan evitar algunos y sumar otros que puedan aclarar sus flores. El objetivo es mantener un ambiente algo ácido, hidratar correctamente y ofrecer sombra parcial en momentos clave para cuidar su vigor y su aspecto natural.

hortensias
Cómo protegerlas del calor para que se mantengan fuertes

Las hortensias disfrutan de suelos húmedos pero nunca encharcados.

  • En verano, las temperaturas elevadas pueden causar estrés hídrico, por lo que es fundamental mantener una rutina de riego estable.
  • Se recomienda regarlas temprano en la mañana o al atardecer para evitar evaporación rápida.
  • El agua debe llegar a la base de la planta y no solo mojar la superficie. A eso, podemos sumarle una capa de mantillo o corteza alrededor. Eso ayuda a conservar la humedad por más tiempo y a mantener el suelo fresco.

La ubicación también influye

  • Las hortensias crecen mejor con luz indirecta o sombra parcial. Exponerlas al sol fuerte durante muchas horas puede provocar quemaduras en hojas y pérdida de color en las flores.
  • Si están en maceta, mejor, porque es posible moverlas durante las horas más intensas para protegerlas. Aunque si están en tierra, plantar cerca de árboles o muros que filtren la luz puede funcionar de manera natural sin dañar su crecimiento.

Es indispensable retirar flores marchitas o pesadas, ya que esto permite que la planta concentre su energía en nuevas flores y mantenimiento general. Este pequeño gesto ayuda a conservar su vitalidad y estimula una mejor floración en los meses siguientes.

hortensias
Qué ingredientes podemos sumarle para que mantengan su color

El color de las hortensias está directamente influido por el pH del suelo.

  • Para mantener esos tonos intensos que caracteriza a esta planta, se necesita un líquido algo ácido. Cuando se agrega cal o elementos alcalinos cerca de la planta, se eleva el pH y se pierde esa acidez, lo que puede aclarar el color y llevarlo a tonos más rosados o apagados. Por eso se recomienda evitar productos que modifiquen el suelo de esa manera.
  • Si se desea conservar o intensificar colores azulados, se puede favorecer un pH ácido utilizando tierra para plantas acidófilas, compost vegetal o elementos como corteza de pino.
  • Sin embargo, todo cambio debe ser gradual, ya que esas variaciones de manera brusca puede estresar la planta.
  • Para hortensias de tonos rosados, podemos mantener un suelo levemente menos ácido pero siempre estable, sin productos agresivos.
  • Las hortensias plantadas en macetas permiten un control más sencillo del sustrato, mientras que las que están en tierra pueden necesitar algunos ajustes periódicos.

Asímismo, es importante evitar fertilizantes con altos niveles de fósforo, ya que pueden limitar la absorción de aluminio en la planta, sustancia importante para mantener tonos azules.

hortensias
Cuidar las hortensias en verano para mantener su color solo necesita constancia, protección y un suelo equilibrado que no altere su naturaleza. La humedad uniforme, la sombra parcial y el control del pH son factores que mantienen sus flores vibrantes.

