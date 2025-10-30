La planta que perfuma toda la casa y ahuyenta los insectos: ideal para patios y balcones

En todo jardín, hay especies que se ganan su lugar por su belleza, otras por su utilidad, y algunas que logran ambas cosa s. Dentro de este último grupo se encuentra la albahaca , una de las plantas más queridas de la jardinería argentina. Además de su fragancia fresca e inconfundible, tiene una habilidad poco conocida: ahuyenta mosquitos y otros insectos sin necesidad de aerosoles ni repelentes artificiales.

Su aroma intenso, producto de los aceites esenciales presentes en sus hojas, impregna el aire con una sensación limpia y natural. Ya sea en una maceta del balcón o en un cantero del patio, la albahaca logra lo que pocas especies pueden: perfumar el ambiente y, al mismo tiempo, mantenerlo libre de plagas .

La albahaca (Ocimum basilicum) desprende un perfume que resulta agradable para las personas , pero molesto para insectos como los mosquitos, moscas y hormigas. Esta combinación de cualidades la convierte en una opción ideal para tener cerca de ventanas, puertas o zonas donde se suele pasar el tiempo al aire libre.

No requiere demasiados cuidados: con unas horas de sol diarias y riego moderado , crece vigorosa y frondosa. A diferencia de otras plantas aromáticas , la albahaca florece durante varios meses seguidos, ofreciendo pequeñas flores blancas o lilas que atraen mariposas, pero repelen insectos indeseados.

Un estudio del Instituto de Biología Agrícola de la Universidad Nacional de Tucumán confirmó que los compuestos naturales de la albahaca, como el eugenol y el citronelol , tienen propiedades repelentes y antibacterianas , lo que explica su eficacia frente a insectos domésticos y su uso tradicional en hogares rurales.

Jardinería práctica y beneficios que van más allá del aroma

En la actualidad, esta planta no solo es parte de la jardinería decorativa, sino también de la cocina y la medicina natural. Sus hojas frescas son ideales para preparar infusiones digestivas, pestos y aceites aromáticos. Además, mejora la calidad del aire interior al liberar oxígeno y absorber compuestos volátiles presentes en el ambiente.

Otra ventaja es su capacidad de regenerarse: basta con cortar una rama y colocarla en agua para obtener una nueva planta en pocos días. Por eso, quienes la incorporan a su jardín suelen multiplicarla sin esfuerzo y compartirla con vecinos o familiares.

La albahaca es mucho más que un condimento. Es una aliada silenciosa que perfuma, protege y embellece cualquier rincón, convirtiendo cada espacio verde en un lugar lleno de vida y frescura.