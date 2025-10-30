30 de octubre de 2025 - 09:22

La planta que perfuma toda la casa y ahuyenta los insectos: ideal para patios y balcones

En el mundo del jardín y la jardinería, esta planta se destaca por su perfume intenso y su capacidad para repeler insectos sin químicos.

En el jardín, las plantas y la jardinería encuentran su aroma más natural.

En el jardín, las plantas y la jardinería encuentran su aroma más natural.

Foto:

Por Ignacio Alvarado

Leé además

En el jardín, las plantas y la jardinería se unen con esta flor resistente.

La flor que florece todo el año y se mantiene perfecta con solo un poco de sol

Por Ignacio Alvarado
por que reciclar los corchos puede cambiar tu jardin para siempre

Por qué reciclar los corchos puede cambiar tu jardín para siempre

Por Redacción

Su aroma intenso, producto de los aceites esenciales presentes en sus hojas, impregna el aire con una sensación limpia y natural. Ya sea en una maceta del balcón o en un cantero del patio, la albahaca logra lo que pocas especies pueden: perfumar el ambiente y, al mismo tiempo, mantenerlo libre de plagas.

image
En el jard&iacute;n, las plantas y la jardiner&iacute;a encuentran su aroma m&aacute;s natural.

En el jardín, las plantas y la jardinería encuentran su aroma más natural.

Perfume natural y defensa silenciosa

La albahaca (Ocimum basilicum) desprende un perfume que resulta agradable para las personas, pero molesto para insectos como los mosquitos, moscas y hormigas. Esta combinación de cualidades la convierte en una opción ideal para tener cerca de ventanas, puertas o zonas donde se suele pasar el tiempo al aire libre.

No requiere demasiados cuidados: con unas horas de sol diarias y riego moderado, crece vigorosa y frondosa. A diferencia de otras plantas aromáticas, la albahaca florece durante varios meses seguidos, ofreciendo pequeñas flores blancas o lilas que atraen mariposas, pero repelen insectos indeseados.

image
En el jard&iacute;n, las plantas y la jardiner&iacute;a encuentran su aroma m&aacute;s natural.

En el jardín, las plantas y la jardinería encuentran su aroma más natural.

Un estudio del Instituto de Biología Agrícola de la Universidad Nacional de Tucumán confirmó que los compuestos naturales de la albahaca, como el eugenol y el citronelol, tienen propiedades repelentes y antibacterianas, lo que explica su eficacia frente a insectos domésticos y su uso tradicional en hogares rurales.

Jardinería práctica y beneficios que van más allá del aroma

En la actualidad, esta planta no solo es parte de la jardinería decorativa, sino también de la cocina y la medicina natural. Sus hojas frescas son ideales para preparar infusiones digestivas, pestos y aceites aromáticos. Además, mejora la calidad del aire interior al liberar oxígeno y absorber compuestos volátiles presentes en el ambiente.

Otra ventaja es su capacidad de regenerarse: basta con cortar una rama y colocarla en agua para obtener una nueva planta en pocos días. Por eso, quienes la incorporan a su jardín suelen multiplicarla sin esfuerzo y compartirla con vecinos o familiares.

La albahaca es mucho más que un condimento. Es una aliada silenciosa que perfuma, protege y embellece cualquier rincón, convirtiendo cada espacio verde en un lugar lleno de vida y frescura.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

adios a las plagas en tu jardin: el repelente natural mas efectivo que dejas que se pudra en la cocina

Adiós a las plagas en tu jardín: el repelente natural más efectivo que dejás que se pudra en la cocina

Por Daniela Leiva
 En el jardín, la jardinería y las plantas se combinan con esta flor única.

La planta que florece todo el año y resiste el sol extremo sin cuidados especiales

Por Ignacio Alvarado
En el jardín, las plantas y la jardinería celebran la sombra del lapacho.

El árbol que atrae pájaros y regala la sombra más fresca del verano

Por Ignacio Alvarado
La presencia de este pájaro puede convertir cualquier rincón en un refugio natural lleno de vida y sonidos.

El pájaro cardenal copete rojo visitará el jardín de casa si junta dos plantas coloridas en verano

Por Lucas Vasquez