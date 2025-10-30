Si desea mantener las arañas fuera de su casa, evite estas 3 plantas cerca de las ventanas

Algunas plantas ornamentales pueden atraer arañas sin que lo notemos, sobre todo si se ubican cerca de ventanas o rincones húmedos. Según expertos en cuidado del jardín y control natural , hay especies que generan refugio ideal para estos insectos. Conocerlas ayuda a mantener un hogar más limpio y seguro.

El helecho es una planta hermosa, pero su hoja frondosa retiene mucha humedad. Esa condición atrae arañas y otros insectos que buscan lugares frescos.

Si lo tenés, evitá colocarlo cerca de ventanas o dentro del baño, donde suelen reproducirse con rapidez.

La hiedra trepadora ofrece sombra , textura y un toque verde, pero también un refugio oscuro para arañas pequeñas. Sus hojas superpuestas dificultan el control y pueden alojar huevos.

Su fácil adaptación en distintos espacios del jardín despierta interés pero también preocupación entre jardineros.

Lo ideal es mantenerla podada y alejada de marcos o paredes que conecten con el interior del hogar.

3. Lavanda marchita o mal cuidada

Aunque la lavanda suele actuar como repelente, cuando está seca o mal regada puede atraer insectos. Las arañas aprovechan ese entorno para tejer sus telas.

Por eso, conviene mantenerla podada, con flores frescas y ubicada en zonas bien ventiladas y soleadas del jardín.

Cómo reemplazarlas por opciones seguras

Podés optar por romero, menta o albahaca, que además de perfumar el ambiente ayudan a repeler insectos. Mantener la zona limpia, sin hojas secas y con buena ventilación, es clave para evitar arañas dentro de casa.