Si desea mantener las arañas fuera de su casa, evite estas 3 plantas cerca de las ventanas

Estas tres plantas favorecen la presencia de arañas. Descubrí cuáles son y qué opciones elegir para mantener tu jardín libre de insectos.

mezcla para arañas

Algunas plantas ornamentales pueden atraer arañas sin que lo notemos, sobre todo si se ubican cerca de ventanas o rincones húmedos. Según expertos en cuidado del jardín y control natural, hay especies que generan refugio ideal para estos insectos. Conocerlas ayuda a mantener un hogar más limpio y seguro.

1. Helecho común: humedad y refugio ideal

Helecho-fengshui-buena-suerte
Helecho, la planta de la buena suerte. Fuente: Canva

El helecho es una planta hermosa, pero su hoja frondosa retiene mucha humedad. Esa condición atrae arañas y otros insectos que buscan lugares frescos.

Si lo tenés, evitá colocarlo cerca de ventanas o dentro del baño, donde suelen reproducirse con rapidez.

2. Hiedra: el escondite preferido de las arañas

planta de hiedra
Su fácil adaptación en distintos espacios del jardín despierta interés pero también preocupación entre jardineros.

La hiedra trepadora ofrece sombra, textura y un toque verde, pero también un refugio oscuro para arañas pequeñas. Sus hojas superpuestas dificultan el control y pueden alojar huevos.

Lo ideal es mantenerla podada y alejada de marcos o paredes que conecten con el interior del hogar.

3. Lavanda marchita o mal cuidada

image

Aunque la lavanda suele actuar como repelente, cuando está seca o mal regada puede atraer insectos. Las arañas aprovechan ese entorno para tejer sus telas.

Por eso, conviene mantenerla podada, con flores frescas y ubicada en zonas bien ventiladas y soleadas del jardín.

Cómo reemplazarlas por opciones seguras

Podés optar por romero, menta o albahaca, que además de perfumar el ambiente ayudan a repeler insectos. Mantener la zona limpia, sin hojas secas y con buena ventilación, es clave para evitar arañas dentro de casa.

