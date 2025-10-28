28 de octubre de 2025 - 10:29

La psicología destaca los tres colores que utilizan las personas seguras de sí mismas

Los tonos pueden revelar más de lo que imaginás: la psicología del color explica cuáles son los que reflejan una fuerte autoestima y confianza personal.

Por Andrés Aguilera

En el campo de la psicología del color, distintos estudios demostraron que ciertos tonos están íntimamente ligados a la autoconfianza y la seguridad emocional. Las personas seguras de sí mismas suelen elegir colores que proyectan estabilidad, energía y una identidad personal. Estos tonos no solo influyen en cómo los demás las perciben, sino también en cómo se sienten consigo mismas.

1. Rojo: energía y determinación

El rojo es el color más asociado al poder personal y la autoconfianza. En psicología, representa pasión, fuerza y decisión.

Las personas seguras de sí mismas suelen optar por este tono cuando necesitan destacar o marcar presencia.

Su intensidad estimula el sistema nervioso y refuerza la sensación de control sobre el entorno, lo que explica por qué es tan usado en entornos competitivos o de liderazgo.

2. Negro: dominio y autoestima

El negro, lejos de simbolizar oscuridad o negatividad, está asociado con el control, la elegancia y el dominio emocional.

Las personas que lo prefieren tienden a ser autosuficientes, firmes y conscientes de su propio valor.

La psicología lo vincula con una personalidad que no necesita aprobación externa para validar sus decisiones, lo que lo convierte en un color característico de quienes confían plenamente en sí mismos.

3. Azul oscuro: serenidad y equilibrio

El azul oscuro refleja una seguridad tranquila, basada en la madurez y la estabilidad emocional. Las personas que eligen este color suelen tener una mentalidad serena pero firme, capaz de mantener la calma ante la adversidad.

El azul profundo, según la Universidad de British Columbia, mejora la sensación de confianza y reduce la ansiedad, lo que lo vuelve ideal para quienes proyectan autoridad sin agresividad.

Los colores de la autoconfianza

En conjunto, estos colores simbolizan autoestima, claridad y liderazgo interno. No se trata solo de moda, sino de cómo la mente asocia cada tono con estados emocionales y formas de actuar.

Usar rojo, negro o azul oscuro en la vestimenta o el entorno puede reforzar de manera inconsciente la sensación de poder personal y seguridad ante los demás.

