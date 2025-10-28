Adiós a las plagas en tu jardín: el repelente natural más efectivo que dejás que se pudra en la cocina

El cuidado de las plantas del hogar puede volverse más fácil y económico si incorporas soluciones naturales sin recurrir al uso de productos químicos. Entre los secretos más eficaces de jardinería , el ajo ocupa un lugar destacado. Este ingrediente es un poderoso repelente que protege el jardín de plagas , fortaleciendo las plantas y manteniendo el entorno saludable.

El ajo contiene compuestos responsables de su característico olor y de su capacidad para repeler insectos . Estos compuestos actúan como una barrera natural contra plagas que suelen atacar cultivos y plantas ornamentales, pero sin afectar el crecimiento ni la calidad del suelo.

Además, el ajo tiene propiedades antibacterianas y antifúngicas , lo que ayuda a prevenir enfermedades causadas por hongos, como el oídio o la roya, muy comunes en primavera y verano.

Este truco se volvió viral por su efectividad y porque usa un elemento común en casa.

A diferencia de los productos químicos, el ajo no altera el equilibrio del ecosistema ni afecta a insectos beneficiosos como las abejas o las mariposas, esenciales para la polinización.

El mejor momento para aplicar el repelente de ajo es temprano a la mañana o al atardecer , evitando las horas de sol intenso para no dañar las hojas. Repetí la aplicación cada 7 a 10 días , o después de cada lluvia intensa.

En pocos días, ejércitos de hormigas comenzarán a atacar los tiernos brotes de los árboles, subiendo a las plantas un tendal de cochinillas y pulgones. Foto: 123RF

Podés usarlo en plantas de interior, ornamentales o de huerta. Es especialmente útil en tomates, pimientos, rosas, jazmines, limoneros y hierbas aromáticas. Si querés potenciar el efecto, podés intercalar algunos dientes de ajo enteros en la tierra de las macetas o al pie de los cultivos: su olor también actúa como barrera natural.

Si tu jardín sufre ataques constantes de insectos, prepará una infusión concentrada de ajo y cebolla. Para eso, herví 3 dientes de ajo y media cebolla en un litro de agua durante 10 minutos, dejá enfriar y aplicá el líquido una vez colado. Este preparado combina el poder repelente de ambos ingredientes y resulta ideal para controlar plagas persistentes.

En qué plantas podés usar el ajo

El ajo puede utilizarse prácticamente en todo tipo de plantas, pero hay algunas que lo aprovechan mejor. En huertas urbanas, por ejemplo, es ideal para tomates, pimientos, acelgas, zanahorias y lechugas. En frutales, resulta muy útil en limoneros, mandarinos y plantas cítricas en general, que suelen sufrir el ataque de pulgones y cochinillas.

También se recomienda usarlo cerca de rosales, jazmines o plantas de interior que sean sensibles a los ácaros. En jardines floridos, se puede rociar sobre margaritas, lavandas o petunias para mantenerlas libres de insectos sin afectar su crecimiento ni su floración.