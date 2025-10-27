3 plantas de maceta para disfrutar en noviembre: tienen hojas comestibles y necesitan poco cuidado

Son frescas, aromáticas y fáciles de mantener incluso con altas temperaturas. Estas plantas, además, son perfectas para terrazas o balcones.

Cultivar estas plantas en macetas es una forma simple de disfrutar el verano rodeado de naturaleza y aroma saludable.

Hay plantas que cumplen distintas funciones al mismo tiempo. Algunas decoran y también llenan la cocina de aroma y sabor. En verano, algunas especies soportan el calor sin marchitarse y crecen bien en macetas pequeñas. Lo mejor es que sus hojas pueden usarse en comidas frescas y bebidas naturales, sin necesidad de cuidarlas todo el tiempo.

Entre las especies más prácticas se destacan 3 que combinan colores y beneficios nutritivos. Su aroma espanta insectos, aportan frescura y pueden cosecharse todo el año. Son ideales para quienes buscan un rincón verde funcional en casa y no disponen de mucho tiempo para cuidarlas. El secreto está en regarlas con constancia y darles buena luz.

Según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), el cilantro es una de las hierbas más usadas en la cocina por su sabor intenso y por su facilidad para crecer en espacios reducidos.

Sus hojas se pueden cortar a medida que se necesiten, lo que estimula nuevos brotes y mantiene la planta siempre activa.

En verano se adapta bien al sol directo, siempre que reciba suficiente agua.

Además de ser utilizada como un condimento, el cilantro tiene propiedades digestivas y antioxidantes.

Lo otro positivo que tiene esta especie es que puede cultivarse en macetas medianas con buen drenaje y suelo suelto, regando con frecuencia para evitar que la tierra se seque completamente. Su ciclo de crecimiento es rápido y puede renovarse cada pocos meses. Esto permite tener una fuente constante de hojas frescas durante toda la temporada.

La menta y la albahaca son plantas que aportan aroma y frescura en climas cálidos

Menta

La menta es ideal para cultivarla en verano porque tolera bien el calor y crece vigorosamente en sombra parcial.

Sus hojas se usan en infusiones frías, ensaladas y postres, aportando un perfume refrescante inconfundible.

Necesita un sustrato húmedo pero no encharcado y conviene podarla con frecuencia para estimular nuevas ramas.

Albahaca

Es el emblema de la cocina mediterránea y prospera al sol pleno.

Esta variedad crece mejor en macetas profundas y se recomienda retirar las flores para prolongar la producción de hojas.

Es rica en antioxidantes naturales y tiene un papel importante en la gastronomía por su aroma dulce y su sabor picante. Ambas plantas combinan belleza y funcionalidad. Aportan un verde intenso, perfume natural y hojas comestibles listas para agregar a platos y bebidas. Son opciones que decoran y convierten cualquier espacio en un pequeño huerto aromático, perfecto para el verano.

El cilantro, la menta y la albahaca son 3 opciones ideales para quienes buscan plantas de maceta fáciles de mantener y útiles en la cocina. No necesitan de grandes cuidados, resisten bien altas temperaturas y aportan sabor y frescura al hogar.