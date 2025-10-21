21 de octubre de 2025 - 20:50

El abono natural que ayuda a las plantas: conserva la humedad en primavera y elimina las malas hierbas

Hay un material natural que todo jardinero tiene para mantener las plantas sanas durante la primavera. Este abono aporta diferentes beneficios en el jardín.

Su aspecto estético también contribuye a embellecer macetas y canteros, ofreciendo un acabado más ordenado y saludable.

Por Redacción

Durante la primavera, las plantas comienzan su crecimiento más activo y necesitan un entorno equilibrado para desarrollarse. Existe un abono natural que mejora la fertilidad del suelo pero sobre todo actúa como una capa de protección que mantiene la humedad y evita que las raíces sufran con el sol o la sequedad del ambiente.

Este método es uno de los más usados por los jardineros, ya que permite reducir el uso de herbicidas y mantener el jardín en condiciones óptimas durante todo el año. Su preparación es sencilla y puede hacerse con restos orgánicos que suelen desecharse, logrando una mezcla natural que aporta nutrientes y regula la temperatura del suelo.

Cómo se prepara y se aplica el mantillo en las plantas

El mantillo es una cobertura orgánica que se coloca sobre la superficie del suelo para proteger las plantas y conservar la humedad.

  • Según el sitio de la Real Sociedad de Horticultura, puede elaborarse con hojas secas, corteza triturada, compost maduro, pasto seco o restos de poda bien desmenuzados.
  • Es importante que los materiales estén limpios y libres de semillas o restos de malezas para evitar su propagación.

Prepararlo es simple

  1. El sitio recomienda mezclar los componentes y dejarlos reposar unos días antes de aplicarlos.
  2. Luego, se extiende una capa de entre 5 y 10 centímetros alrededor de las plantas, evitando cubrir directamente los tallos o troncos.
  3. Esta cobertura actúa como aislante natural frente a los cambios bruscos de temperatura y mejora la estructura del suelo a medida que se descompone.

De esta forma, se evita la evaporación excesiva y se facilita el desarrollo de raíces más profundas. Además, ayuda a mantener una temperatura constante, lo que resulta fundamental en días calurosos o ventosos.

Qué beneficios aporta el mantillo en el jardín durante la primavera

El mantillo cumple múltiples funciones que benefician directamente la salud de las plantas.

  • Una de las más importantes es la conservación de la humedad, ya que reduce la evaporación del agua y permite espaciar los riegos.
  • Esto ahorra recursos pero también protege las raíces del estrés hídrico.
  • Otro de sus grandes aportes es el control de las malas hierbas: al cubrir el suelo, impide que la luz solar llegue a las semillas no deseadas y evita su germinación.
  • También actúa como barrera protectora contra las lluvias intensas, evitando la compactación del terreno y mejorando la aireación de las raíces.
  • A medida que el mantillo se descompone, libera nutrientes que enriquecen el suelo de forma natural, fomentando el desarrollo de microorganismos beneficiosos.

Por eso, su uso regular mejora la fertilidad y ayuda a mantener un equilibrio ecológico en el jardín.

El mantillo es uno de los recursos más efectivos y sostenibles para mantener las plantas fuertes y el jardín libre de malas hierbas. Con materiales simples y naturales puede prepararse y así mejorar la estructura del suelo, conservar el agua y aportar nutrientes esenciales.

