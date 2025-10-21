Tirar té usado a las plantas: por qué lo hacen los jardineros expertos

En el mundo del jardín y la jardinería, los trucos caseros abundan, pero pocos generan tanta curiosidad como este: regar las plantas con té usado . Lo que muchos tiran sin pensarlo, los jardineros más experimentados lo aprovechan como un verdadero oro líquido para revitalizar hojas, raíces y flores.

Este es el fertilizante para tus plantas más efectivo que todos los días tirás a la basura

La planta enredadera que perfuma todo el día: ofrece múltiples flores blancas y no necesita de pesticidas

El té , incluso después de preparado, conserva nutrientes, antioxidantes y compuestos naturales que ayudan al desarrollo de las plantas . Su efecto se nota en la intensidad del verde, la resistencia al estrés y, sobre todo, en la capacidad de mantener la humedad sin necesidad de productos químicos.

La explicación de este fenómeno tiene base científica. Diversos estudios realizados por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y la Universidad Nacional de La Plata revelaron que las hojas de té contienen nitrógeno, potasio, calcio, magnesio y taninos , minerales esenciales para el crecimiento vegetal. Cuando se reutiliza el té como fertilizante líquido o compost, estas sustancias se liberan lentamente, mejorando la estructura del suelo.

En el jardín, las plantas y la jardinería, el té usado nutre naturalmente.

Los jardineros más experimentados aseguran que este recurso natural estimula la actividad microbiana en la tierra, lo que ayuda a que las plantas absorban mejor los nutrientes. Además, el té tiene un leve efecto antifúngico que puede reducir la aparición de hongos en las raíces, especialmente en ambientes húmedos o con exceso de riego.

Un dato curioso: los tés verdes o negros aportan distintos beneficios. El té verde es ideal para plantas de interior por su suavidad, mientras que el té negro estimula el crecimiento de arbustos y especies más rústicas del jardín .

Cómo usar el té correctamente en casa

No hace falta ser un experto en jardinería para aprovechar este truco. Si tomás té, simplemente guardá las bolsitas usadas o las hojas sueltas y dejalas enfriar. Luego podés colocarlas directamente sobre la tierra o diluir el líquido en agua para regar. Eso sí: evitá el té con azúcar o saborizantes, porque podrían alterar el equilibrio del suelo.

image En el jardín, las plantas y la jardinería, el té usado nutre naturalmente.

Usar té en el jardín no solo mejora la salud de las plantas, sino que también reduce el desperdicio doméstico. Es una práctica sustentable, sencilla y sin costo. Al hacerlo, transformás un gesto cotidiano en un acto de cuidado hacia la naturaleza.

Quizás el té de la tarde no solo te relaje a vos: también puede ser el secreto para que tus plantas crezcan más fuertes y tu jardín luzca más vivo que nunca.