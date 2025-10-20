20 de octubre de 2025 - 11:34

Licuar aloe vera con agua: para qué sirve y por qué recomiendan hacerlo

Licuar aloe vera con agua es un ejemplo de cómo la naturaleza ofrece soluciones simples y efectivas, con pocos ingredientes del hogar y sin gastar de más.

aloe vera con agua
Por Daniela Leiva

Desde siempre el aloe vera tiene su lugar en los jardines de hogares argentinos por sus propiedades regenerativas, desinfectantes y nutritivas, lo que lo convirtieron en un aliado infalible para múltiples usos. Y hay una utilidad que promete en cuanto a jardinería, que pocos conocen.

Una sencilla preparación casera, económica y completamente natural como la de licuar aloe vera con agua promete desde revitalizar plantas hasta limpiar hojas y superficies sin necesidad de productos químicos.

El secreto está en las propiedades del gel de aloe, un concentrado natural cargado de enzimas, minerales y vitaminas. Cuando se diluye en agua, se convierte en un líquido de múltiples aplicaciones, especialmente útil en el cuidado de las plantas de interior y exterior. También puede aprovecharse como un limpiador ecológico para superficies delicadas, ya que no deja residuos ni genera alergias.

Cómo reciclar el aloe vera para tener jabón en casa

¿Para qué sirve licuar aloe vera con agua?

El principal uso de esta mezcla es nutrir y fortalecer las plantas. El aloe contiene ácido salicílico, magnesio, calcio y otros compuestos que estimulan el crecimiento de raíces, mejoran la absorción de nutrientes y refuerzan las defensas naturales frente a hongos y plagas.

Al aplicarlo sobre las hojas, además, actúa como un limpiador natural: elimina el polvo, las manchas de cal o el residuo que dejan los pulverizadores, devolviendo el brillo y el color característico del follaje.

Otra de sus ventajas es que funciona como un hidratante natural. En verano o en ambientes secos, las hojas suelen perder humedad con rapidez, por lo que pulverizar una mezcla de aloe vera y agua ayuda a mantener la hidratación sin saturar la planta ni dañar la superficie.

Por otro lado, quienes buscan opciones más ecológicas también utilizan esta preparación para limpiar vidrios, muebles o superficies de madera, ya que el aloe aporta brillo y deja un aroma fresco. No contiene alcohol ni químicos, por lo que es ideal para personas con piel sensible o para hogares con mascotas.

Ingredientes y paso a paso para usar la mezcla de aloe vera y agua

  • 1 hoja grande de aloe vera (o dos pequeñas)
  • 1 litro de agua
  • 1 cuchara sopera de vinagre blanco (opcional, si se quiere potenciar su efecto limpiador o conservar por más tiempo)
  • Una licuadora
  • Un colador fino
  • Pulverizador o botella con atomizador
agua con aloe vera

Cómo preparar la mezcla

  1. Cortá la hoja de aloe vera y enjuagala bien para retirar la capa amarillenta que desprende, llamada aloína, que puede resultar irritante.
  2. Extraé el gel interno con la ayuda de una cuchara o cuchillo, y colocá los trozos transparentes en la licuadora.
  3. Agregá el litro de agua (puede ser filtrada o mineral, para evitar el cloro del agua de la canilla) y licuá durante uno o dos minutos, hasta obtener un líquido homogéneo.
  4. Colá la mezcla para eliminar restos sólidos y lograr una textura fluida y transparente.
  5. Guardá el preparado en una botella con atomizador. Si agregás vinagre blanco, la mezcla se conservará en la heladera durante una semana. Si no, lo ideal es usarla dentro de las 48 horas.

Los usos de la mezcla en el hogar

  • Para las plantas: aplicá con un pulverizador sobre las hojas, tallos y tierra una o dos veces por semana. También podés usarlo para limpiar las hojas con un paño suave. Si lo usás como fertilizante, verté un poco directamente sobre el sustrato, sin exceso.
  • Para limpiar superficies: rociá sobre vidrios, mesadas o muebles y pasá un paño seco. Deja un acabado brillante y sin residuos.
  • Para las hojas de interior: humedecé un algodón o trapo con la mezcla y pasalo suavemente por cada hoja para eliminar polvo y devolver su brillo natural.
