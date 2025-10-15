15 de octubre de 2025 - 09:47

Este árbol es ideal para tu jardín, perfecto para la jardinería y las plantas

En el mundo del árbol, la jardinería y las plantas, existe una especie resistente que florece todo el año y transforma cualquier jardín sin esfuerzo.

Por Ignacio Alvarado

Este árbol originario de Asia se adapta muy bien al clima argentino y puede cultivarse tanto en el suelo como en grandes macetas. Su secreto está en su resistencia: soporta largos períodos sin agua gracias a un sistema de raíces profundo que retiene humedad y nutrientes. Ideal para quienes aman un espacio verde pero no disponen de tiempo para regar todos los días.

Un espectáculo de flores en cada estación

Durante la primavera y el verano, este árbol ofrece una lluvia de flores en tonos rosados, lilas y blancos que atraen mariposas y abejas, llenando de vida cualquier jardín. Pero lo más sorprendente es que, incluso en otoño e invierno, su corteza color canela y su follaje cambiante mantienen el interés visual. Es decir, nunca pasa inadvertido.

Recién en los últimos años, estudios del Instituto de Botánica Darwinion y la Universidad Nacional de Córdoba confirmaron que el árbol de Jupiter tiene una eficiencia hídrica natural superior a otras especies ornamentales. Esto significa que sus hojas logran conservar agua y regular la transpiración, algo clave frente a los veranos secos que cada vez se vuelven más frecuentes.

Ideal para quienes buscan belleza sin esfuerzo

En jardinería, una de las grandes tendencias es optar por plantas y árboles de bajo mantenimiento, que combinen estética con sustentabilidad. Y este ejemplar cumple con ambas condiciones. No solo requiere muy poco riego, sino que también tolera podas y suelos pobres, creciendo de forma vigorosa incluso en zonas urbanas.

Plantarlo cerca de una galería o en el centro del jardín garantiza sombra, color y un aroma sutil que perfuma el aire. Además, al atraer polinizadores, contribuye al equilibrio ecológico y mejora la salud de las demás plantas del entorno.

El árbol de Jupiter demuestra que no hace falta un gran esfuerzo para tener belleza todo el año. Solo un rincón de tierra, algo de sol y la decisión de llenar tu jardín de vida y color.

