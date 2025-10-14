En el mundo del jardín y la jardinería, hay un desecho doméstico que se convierte en el mejor abono natural para tus plantas.

No lo tires más: el abono natural que tus plantas aman y siempre va a la basura

En la mayoría de los hogares, los restos de café terminan en la basura sin saber que podrían ser uno de los abonos naturales más potentes para las plantas. En el mundo de la jardinería, este desecho cotidiano se transformó en un recurso ecológico y gratuito para nutrir el suelo del jardín. Además, su aplicación no requiere experiencia previa: alcanza con aprovechar lo que ya tenés en la cocina.

Este “tesoro marrón” mejora la estructura del sustrato y aporta nutrientes esenciales como nitrógeno, potasio y fósforo. También ayuda a mantener la humedad, algo clave para plantas que sufren los calores intensos del verano argentino.

image No lo tires más: el abono natural que tus plantas aman y siempre va a la basura Por qué funciona como un abono perfecto Recién en los últimos años, distintos estudios —como uno realizado por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA)— comenzaron a mostrar que los residuos del café no solo fertilizan, sino que repelen insectos y mejoran la aireación del suelo. En otras palabras, logran que las raíces respiren mejor.

Los especialistas destacan que este tipo de abono natural también estimula la actividad de microorganismos benéficos, fundamentales para mantener vivo el suelo. A diferencia de los fertilizantes industriales, el café no altera el pH de manera abrupta ni daña las raíces jóvenes. Y lo mejor: su acción es progresiva, por lo que podés aplicarlo una o dos veces por mes sin riesgo de sobrealimentar tus plantas.

Cómo usarlo sin fallar Aplicar este abono en el jardín es simple: podés mezclar los restos de café con la tierra o esparcirlos sobre la superficie como una fina capa. Si preferís, podés incorporarlos al compost, potenciando la calidad del material final.

image No lo tires más: el abono natural que tus plantas aman y siempre va a la basura Un truco adicional consiste en dejar secar los posos antes de usarlos. Así evitás la aparición de hongos por exceso de humedad. Las plantas que más lo agradecen son las que prefieren suelos ligeramente ácidos, como las hortensias, azaleas y rosales. Al final, lo que parecía basura resulta ser un aliado silencioso para cualquier amante de la jardinería. Recuperar este recurso es un acto sencillo, económico y sostenible que convierte cada taza de café en un gesto verde para el planeta.