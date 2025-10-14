14 de octubre de 2025 - 09:38

No lo tires más: el abono natural que tus plantas aman y siempre va a la basura

En el mundo del jardín y la jardinería, hay un desecho doméstico que se convierte en el mejor abono natural para tus plantas.

No lo tires más: el abono natural que tus plantas aman y siempre va a la basura

No lo tires más: el abono natural que tus plantas aman y siempre va a la basura

Foto:

Por Ignacio Alvarado

En la mayoría de los hogares, los restos de café terminan en la basura sin saber que podrían ser uno de los abonos naturales más potentes para las plantas. En el mundo de la jardinería, este desecho cotidiano se transformó en un recurso ecológico y gratuito para nutrir el suelo del jardín. Además, su aplicación no requiere experiencia previa: alcanza con aprovechar lo que ya tenés en la cocina.

Leé además

En jardinería, las plantas de menta embellecen el jardín y alejan hormigas naturalmente.

La planta que perfuma la entrada y mantiene alejadas a las hormigas

Por Ignacio Alvarado
Esta mezcla solo lleva unos minutos de preparación y es sencilla de realizar. Es una alternativa saludable para aplicar en casa.

Moler cáscaras de banana y café: por qué se recomienda hacerlo en casa y para qué sirve

Por Lucas Vasquez

Este “tesoro marrón” mejora la estructura del sustrato y aporta nutrientes esenciales como nitrógeno, potasio y fósforo. También ayuda a mantener la humedad, algo clave para plantas que sufren los calores intensos del verano argentino.

image
No lo tires m&aacute;s: el abono natural que tus plantas aman y siempre va a la basura

No lo tires más: el abono natural que tus plantas aman y siempre va a la basura

Por qué funciona como un abono perfecto

Recién en los últimos años, distintos estudios —como uno realizado por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA)— comenzaron a mostrar que los residuos del café no solo fertilizan, sino que repelen insectos y mejoran la aireación del suelo. En otras palabras, logran que las raíces respiren mejor.

Los especialistas destacan que este tipo de abono natural también estimula la actividad de microorganismos benéficos, fundamentales para mantener vivo el suelo. A diferencia de los fertilizantes industriales, el café no altera el pH de manera abrupta ni daña las raíces jóvenes. Y lo mejor: su acción es progresiva, por lo que podés aplicarlo una o dos veces por mes sin riesgo de sobrealimentar tus plantas.

Cómo usarlo sin fallar

Aplicar este abono en el jardín es simple: podés mezclar los restos de café con la tierra o esparcirlos sobre la superficie como una fina capa. Si preferís, podés incorporarlos al compost, potenciando la calidad del material final.

image
No lo tires m&aacute;s: el abono natural que tus plantas aman y siempre va a la basura

No lo tires más: el abono natural que tus plantas aman y siempre va a la basura

Un truco adicional consiste en dejar secar los posos antes de usarlos. Así evitás la aparición de hongos por exceso de humedad. Las plantas que más lo agradecen son las que prefieren suelos ligeramente ácidos, como las hortensias, azaleas y rosales.

Al final, lo que parecía basura resulta ser un aliado silencioso para cualquier amante de la jardinería. Recuperar este recurso es un acto sencillo, económico y sostenible que convierte cada taza de café en un gesto verde para el planeta.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Las plantas culpables de disparar la alergia estacional  

Las plantas culpables de disparar la alergia estacional

Por Redacción
Las 3 Plantas clave que debés sembrar en Octubre

Las 3 plantas clave que debés sembrar en Octubre

Por Redacción
En jardinería, las plantas de ligustro embellecen el jardín y brindan privacidad natural.

El arbusto que crece rápido y brinda privacidad sin mantenimiento

Por Ignacio Alvarado
Estas plantas muy comunes, cuando se combinan, logran un efecto de atracción y refugio hacia los colibríes.

Atentos jardineros: unir estas dos plantas puede llenar de colibríes el jardín

Por Lucas Vasquez