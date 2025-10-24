24 de octubre de 2025 - 10:08

La planta que purifica el aire y decora cualquier rincón con poco mantenimiento

En el mundo del jardín, la jardinería y las plantas, hay una especie resistente y elegante que limpia el aire y embellece cualquier espacio.

En la jardinería, las plantas del jardín purifican el aire naturalmente.

En la jardinería, las plantas del jardín purifican el aire naturalmente.

Su resistencia la convierte en una de las preferidas de quienes no tienen mucho tiempo o experiencia en el cuidado de plantas. Además, aporta un toque moderno y sofisticado a los espacios interiores, con sus tonos verdes y amarillos que combinan con cualquier estilo de decoración.

En la jardiner&iacute;a, las plantas del jard&iacute;n purifican el aire naturalmente.

En la jardinería, las plantas del jardín purifican el aire naturalmente.

Una planta que limpia el aire sin esfuerzo

La Sansevieria trifasciata no solo es atractiva: tiene la capacidad de absorber dióxido de carbono y liberar oxígeno durante la noche, algo que la diferencia de la mayoría de las plantas. Esto la convierte en una compañera ideal para dormitorios, oficinas o lugares cerrados.

Investigaciones de la NASA Clean Air Study y del Instituto de Biotecnología Vegetal de la Universidad de Buenos Aires comprobaron que la lengua de suegra elimina toxinas comunes del aire, como formaldehído, benceno y tricloroetileno, que suelen encontrarse en productos de limpieza o muebles nuevos.

Además, es una planta de bajo mantenimiento: no necesita riego constante, soporta bien los ambientes secos y crece tanto al sol como en sombra parcial. Esta versatilidad la vuelve perfecta para quienes buscan purificar el ambiente sin depender de aparatos eléctricos ni fragancias artificiales.

Ideal para decorar sin complicaciones

Más allá de sus beneficios ambientales, la lengua de suegra se destaca como un excelente recurso decorativo. Su porte vertical y elegante permite ubicarla en rincones, pasillos o entradas, sin ocupar demasiado espacio. Es común verla en interiores modernos o minimalistas, donde su forma geométrica aporta equilibrio visual.

Los expertos en jardinería recomiendan colocarla en macetas de cerámica o cemento, que resalten su estructura. También se puede combinar con otras plantas de interior como el potus o la zamioculca para crear un mini jardín natural dentro del hogar.

Su mantenimiento es simple: solo requiere riego moderado cada dos o tres semanas, sin exceso de agua, y limpieza ocasional de las hojas para evitar el polvo. En ambientes con calefacción o aire acondicionado, sigue creciendo sin problemas.

