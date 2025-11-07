Netflix sumó la última entrega de una súper saga de acción

Netflix acaba de ampliar su catálogo con una producción que ya escala posiciones entre las más vistas a nivel global. Se trata de la nueva incorporación de una de las franquicias más potentes del cine de velocidad, adrenalina y misiones imposibles.

El furor por esta saga no parece tener techo y con cada lanzamiento logra conquistar a millones de fanáticos alrededor del mundo. Esta última entrega llegó a los cines en mayo de 2023 y fue una de las producciones más esperadas del año por los fanáticos.

Se trata de “Rápidos y Furiosos 10”, dirigida por Louis Leterrier y escrita por Justin Lin junto con Dan Mazeau. El film continúa los eventos narrados en la novena película de 2021 y demandó una inversión que rondó los 340 millones de dólares, lo que la convierte en la más costosa de toda la saga y del propio estudio Universal.

La historia vuelve a poner en el centro a Dominic Toretto, quien enfrenta el desafío más complejo de su vida. Esta vez, deberá proteger a su familia de un enemigo implacable, movido por la venganza y dispuesto a todo para destruir aquello que él más am a.

“Tras innumerables misiones y contra todo pronóstico, Toretto y su familia han superado en astucia, temple y fuerza a todos sus enemigos . Ahora, se enfrentan al adversario más letal al que jamás se hayan enfrentado: una aterradora amenaza que emerge de las sombras del pasado…”, describe la sinopsis oficial.

¿Se viene "Rápidos y Furiosos 11" en Netflix?

La próxima entrega de la franquicia se encuentra nuevamente en marcha. Después de varios tropiezos y meses de incertidumbre, Vin Diesel confirmó que el proyecto continúa avanzando, lo que reaviva la ilusión de los fans que esperan el gran cierre de la saga.

En los últimos meses, el futuro de la película quedó en duda debido a obstáculos creativos y presupuestarios. Universal Pictures llegó a reconsiderar la producción tras los altos costos de la anterior entrega. Según The Wall Street Journal, incluso faltaba un guion aprobado y parte del elenco todavía no había firmado su contrato.

Vin Diesel aseguró que habrá una nueva entrega de Rápidos y Furiosos. Vin Diesel aseguró que habrá una nueva entrega de Rápidos y Furiosos. gentileza

El objetivo ahora es reducir el presupuesto a unos 200 millones de dólares, lo que obligó a tomar decisiones internas antes de poder poner la cámara en marcha nuevamente.

A pesar de esto, todo indica que "Rápidos y Furiosos 11" sigue adelante. Diesel compartió recientemente en redes sociales imágenes junto a Michael Moses, jefe de marketing de Universal, asegurando que el equipo está “felizmente creativo”, lo que confirma la reactivación del proyecto.