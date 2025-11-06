Lali reveló los detalles de su nuevo documental y las redes sociales explotaron

Lali reveló el adelantó de su documental , “ Lali : la que le gana al tiempo“. El documental se enfoca en la trayectoria de la cantante, a la vez que observa su intimidad artística mediante imágenes inéditas y entrevistas. Debuta el 4 de diciembre y estará disponible en Netflix .

La pieza audiovisual aborda tres años clave en la vida de la cantante argentina. El tráiler, difundido este 6 de noviembre, estructura un recorrido biográfico que enlaza archivo personal, presentaciones multitudinarias en estadios como Luna Park y Vélez , giras, grabaciones y espacios de repliegue creativo.

El corte de un minuto define el eje narrativo: la tensión entre la figura pública consolidada y la construcción de una identidad artística que busca autonomía. El testimonio de la protagonista marca el tono reflexivo, con intervenciones que exponen el impacto de la exposición, la percepción del personaje y la necesidad de reconstrucción personal.

El relato se apoya en la labor de dirección de Lautaro Espósito y en la producción de Juana Blaya, Pablo Cruz, Majo Riera, Benjamín Domenech, Santiago Gallelli, Matías Roveda y Gabriel Kameniecki.

La coordinación entre El Estudio, Rei Pictures y Cinemática orienta la propuesta hacia un registro íntimo, familiar, en sintonía con la tendencia global de documentales sobre artistas latinoamericanos difundidos por plataformas internacionales.

Embed - Lali: La que le gana al tiempo | Tráiler oficial | Netflix

El resultado articula escenas de backstage, procesos de composición, introspecciones frente a cámara y fragmentos que exponen los costos de la exposición pública.

La revisión de su trayectoria surge desde sus primeros pasos televisivos hasta la consolidación en la música popular. Entre los fragmentos destacados, la artista afirma que la permanencia en la escena masiva condiciona la percepción de sí misma y puede cristalizar un personaje.

En otro tramo, expone su impulso de afirmación identitaria: declara la necesidad de “alzar la voz” y reafirma su condición de artista argentina que se define por “evolución, búsqueda y aprendizaje” en lugar de expectativas externas.

La reacción en redes sociales

La reacción de Lali tras la publicación del adelanto fue inmediata. Difundió el material en redes sociales y expresó su impacto corporal al verlo terminado: “Tenemos trailer oficial de esta película y me tiemblan las piernas como cuando la vi terminada por primera vez”.

La expectativa del público se amplificó en los comentarios y menciones de figuras amigas como Candela Vetrano, Cachete Sierra, Justina Bustos, Marcela Coronel y Kevsho. Mientras tanto, el rastro de producciones previas sobre artistas como Duki, Karol G, Mon Laferte o Aitana funciona como antecedente de recepción.