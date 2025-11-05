La película con Lali Espósito y Leonardo Sbaraglia que está en Prime Video

Prime Video suma a su catálogo del cine argentino una producción aclamada por la crítica y premiada recientemente en los Martín Fierro . La película cuenta con la actuación de Lali Espósito y Leonardo Sbaraglia y atraviesa un tema actual: la universidad pública.

Se trata de “Puan”, película protagonizada por Sbaraglia, Marcelo Subiotto y Julieta Zylberberg que ya está disponible en la plataforma de streaming. Además, cuenta con la participación especial de Lali Espósito y Andrea Frigerio.

La producción dura 110 minutos y tuvo un estreno exitoso en las salas de cine en 2023 , ganó el Martín Fierro a Mejor Película, Dirección, Actor de Comedia, Actriz de reparto, entre otros.

Además, fue elogiada por su humor inteligente y su retrato de la universidad pública. Fue ovacionada en el Festival de San Sebastián , donde Subiotto ganó la Concha de Plata a Mejor Actor.

El film narra la historia de Marcelo Peña (Subiotto), un dedicado profesor de Filosofía Política que trabaja en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Tras la muerte de su mentor, Marcelo confía en ser ascendido como jefe de cátedra… Hasta que aparece Rafael Sujarchuk (Sbaraglia), un académico carismático que regresa de Europa lleno de ideas nuevas y con el apoyo institucional para ocupar el mismo puesto.

La competencia entre ambos expone conflictos laborales, académicos y sociales dentro de la universidad pública, con un tono de comedia que mezcla ironía, caos y lucha por la vocación.

Producciones de Leo Sbaraglia en Prime Video

Además de “Puan”, Leonardo Sbaraglia cuenta con otras producciones destacadas dentro del catálogo de Prime Video. Entre ellas se encuentra “El Gerente”, una comedia dramática basada en la historia real detrás del furor del Mundial 2018, donde comparte elenco con Carla Peterson.

También participa en la serie “Maradona: Sueño Bendito”, donde interpreta a uno de los personajes clave vinculados al ascenso y la vida personal del astro del fútbol. Estas propuestas refuerzan la presencia del actor argentino en el streaming, combinando roles intensos, dramáticos y también con toques de humor.

Embed - "Acusada". Trailer #1. Oficial Warner Bros. Pictures Argentina (HD)

Otra producción para ver en la plataforma es “Acusada”, el thriller judicial protagonizado por Lali Espósito en el que Sbaraglia interpreta a su padre. La historia sigue a una joven acusada del asesinato de su mejor amiga y a una familia que intenta sostenerse mientras enfrenta la presión mediática y judicial.