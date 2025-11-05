Un viernes y doble cita con Charly García: dos shows para celebrar su música en Mendoza

Este viernes 7 de noviembre, los fanáticos de Charly García tienen dos propuestas para reencontrarse con sus canciones. Los detalles.

Este viernes 7 de noviembre, Mendoza se vestirá de acordes, ironía y emoción para rendir tributo a uno de los artistas más influyentes de la historia del rock argentino: Charly García.

En una jornada que promete ser inolvidable para los fanáticos del bigote bicolor, dos propuestas muy diferentes pero igualmente apasionadas se desplegarán casi en simultáneo en Luján de Cuyo y en la capital, invitando a celebrar la obra del genio que cambió para siempre la música nacional.

El Colectivo de Pianistas de Cuyo La primera cita será a las 20.30 en el Teatro Plaza Paradiso (Mitre 1426, Luján de Cuyo), donde el Colectivo de Pianistas de Cuyo presentará un espectáculo que reinterpreta el universo de Charly desde una mirada sensible y contemporánea.

image Con el piano como eje —instrumento que el propio García convirtió en extensión de su cuerpo y su mente—, distintos intérpretes de la región revisitarán algunas de sus composiciones más emblemáticas, explorando su legado desde el lirismo y la experimentación. La entrada general tiene un valor de $12.000, mientras que estudiantes, jubilados y menores de 18 años podrán acceder con un descuento, abonando $10.000, en Entradaweb.com.ar.

Superhéroes, un show tributo En paralelo, cuando el reloj marque las 22, la noche continuará en el Viña Rock Café, en pleno centro de Mendoza, con la presentación de Superhéroes, una banda local que recorre toda la discografía de Charly con energía y respeto por la esencia del original.