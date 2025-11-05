5 de noviembre de 2025 - 17:58

Un viernes y doble cita con Charly García: dos shows para celebrar su música en Mendoza

Este viernes 7 de noviembre, los fanáticos de Charly García tienen dos propuestas para reencontrarse con sus canciones. Los detalles.

image
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Este viernes 7 de noviembre, Mendoza se vestirá de acordes, ironía y emoción para rendir tributo a uno de los artistas más influyentes de la historia del rock argentino: Charly García.

En una jornada que promete ser inolvidable para los fanáticos del bigote bicolor, dos propuestas muy diferentes pero igualmente apasionadas se desplegarán casi en simultáneo en Luján de Cuyo y en la capital, invitando a celebrar la obra del genio que cambió para siempre la música nacional.

El Colectivo de Pianistas de Cuyo

La primera cita será a las 20.30 en el Teatro Plaza Paradiso (Mitre 1426, Luján de Cuyo), donde el Colectivo de Pianistas de Cuyo presentará un espectáculo que reinterpreta el universo de Charly desde una mirada sensible y contemporánea.

image

Con el piano como eje —instrumento que el propio García convirtió en extensión de su cuerpo y su mente—, distintos intérpretes de la región revisitarán algunas de sus composiciones más emblemáticas, explorando su legado desde el lirismo y la experimentación. La entrada general tiene un valor de $12.000, mientras que estudiantes, jubilados y menores de 18 años podrán acceder con un descuento, abonando $10.000, en Entradaweb.com.ar.

Superhéroes, un show tributo

En paralelo, cuando el reloj marque las 22, la noche continuará en el Viña Rock Café, en pleno centro de Mendoza, con la presentación de Superhéroes, una banda local que recorre toda la discografía de Charly con energía y respeto por la esencia del original.

image

Desde los días de Sui Generis y La Máquina de Hacer Pájaros hasta las etapas más experimentales y sofisticadas de "Clics modernos" y "Piano Bar", el grupo promete un repaso vibrante por los himnos que marcaron generaciones. La entrada general es de $10.000 y está dipsonible en Entradaweb.com.ar.

