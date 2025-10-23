Los 74 años de Charly García: las últimas aparicicones, desde su foto con Messi al honoris causa en la UBA

Este jueves 23 de octubre, Charly García cumple 74 años. Nacido en 1951, el ícono máximo del rock argentino celebra más de medio siglo de carrera como compositor, intérprete y figura esencial de la cultura argentina.

Sus seguidores comenzaron a homenajearlo desde anoche: una vigilia frente a su departamento reunió a fanáticos desde las 23 horas del miércoles 22, en una especie de ritual ya tradicional cada vez que llega su cumpleaños.

Este jueves, a las 14, la radio Mega musicalizará la esquina de Coronel Díaz y Santa Fe con vinilos de su repertorio, mientras que a las 18 el DJ Alejandro Pont Lezica ofrecerá una selección de sus temas preferidos en la librería Yenny–El Ateneo Grand Splendid.

Como suele hacer, Charly prefiere celebrar de manera íntima. Se comenta que anoche, al filo de la medianoche, brindó en privado junto a sus afectos más cercanos.

Durante este 2025, Charly volvió a mostrarse en público en múltiples ocasiones, dejando testimonio de un año tan activo como crucial. La primera postal que se viralizó fue del 31 de enero: una foto junto a David Lebón en el hotel Faena, donde el músico se hospedó temporalmente mientras renovaban su emblemático departamento de Palermo.

Era la primera noticia suya desde el lanzamiento de "La lógica del escorpión", su último álbum editado en septiembre de 2024.

image

En febrero, aparecieron nuevas imágenes junto a viejos amigos. Nito Mestre subió una foto con Charly el día 5, con la leyenda “Sui Generis hoy y siempre”. A fines de mes, el músico sorprendió al visitar los camarines de Sting en el Movistar Arena. Allí comenzaron a delinear lo que meses más tarde se convertiría en una colaboración conjunta.

En mayo, García fue uno de los espectadores más atentos del show de BEAT —la banda liderada por Adrian Belew y Tony Levin, ex integrantes de King Crimson— en el Movistar Arena. Dos días después, recibió en su casa al director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, a quien entregó manuscritos de “Los dinosaurios” y de "La lógica del escorpión", junto con otros objetos que pasarán a integrar la Caja de las Letras del Cervantes. “Todos los objetos que lego están dedicados con mi firma al Instituto Cervantes”, dijo Charly con voz suave pero firme.

image

García Montero, visiblemente emocionado, lo calificó como “uno de los grandes maestros de la música latinoamericana”.

El 15 de mayo, Charly regresó al Movistar Arena para disfrutar del recital de Chrissie Hynde, líder de The Pretenders, una de sus artistas favoritas.

Reencuentros y reconocimientos

Julio trajo uno de los momentos más celebrados del año: la reunión de Porsuigieco. Charly, Nito Mestre, León Gieco, Raúl Porchetto y María Rosa Yorio se encontraron el 28 en un estudio de grabación para escuchar la reedición en vinilo de su histórico álbum, impulsada por el INAMU. “Fue hermoso, cariñoso y lleno de amor”, resumió Gieco.

Testigos del encuentro contaron que García cantó en voz baja varias de las canciones, con su característico humor y complicidad hacia sus viejos compañeros.

El 19 de agosto, García recibió el título de Doctor Honoris Causa de la Universidad de Buenos Aires. Asistió personalmente a la ceremonia en la Facultad de Filosofía y Letras, donde pronunció una breve frase que generó una ovación: “Gracias a la Universidad por este reconocimiento tan importante. Desde ahora pasaré a llamarme Doctor Charly”. El Consejo Superior de la UBA lo distinguió por su “inestimable aporte a la música y la cultura nacional”.

Entre el rock y la historia

El 1 de septiembre, las redes sociales estallaron con una noticia inesperada: Charly García y Sting publicaron un video conjunto en Instagram anunciando una colaboración. “I’m doing it my way”, escribió Charly. Sting respondió con un simple “Brother”, acompañado de un corazón y una Estatua de la Libertad.

image

Apenas tres días después, el músico volvió a ocupar los titulares al encontrarse con Lionel Messi tras el partido de la Selección en Buenos Aires. Ambos se saludaron afectuosamente y posaron para una foto que se volvió viral. “Chau. Dios te bendiga”, le dijo Charly desde su silla de ruedas, gesto que conmovió tanto al capitán como a su esposa Antonela Roccuzzo.

El 7 de octubre, el artista celebró el lanzamiento de su tema junto a Sting, “In the City”, con una reunión en La Fábrica, su sala de ensayo convertida en espacio cultural. Allí se dieron cita Beto Casella, Mariana Fabbiani, Juana Molina, Fabián Quintiero, Rosario Ortega, Nito Mestre, Trueno y la fotógrafa Nora Lezano, entre otros. Fiel a su estilo, García apareció de sorpresa para compartir el festejo.

El single, una versión de su propio tema “In the City That Never Sleeps” incluido en "Kill Gil", se estrenó el 9 de octubre en plataformas digitales y en formato de vinilo.

Su última aparición pública fue el 14 de octubre, en el brindis por el casamiento de David Lebón y Patricia Oviedo en el hotel Madero. Acompañado por su pareja Mecha Iñigo, Charly compartió mesa con artistas como Ricardo Mollo, Pedro Aznar, Sandra Mihanovich, Julia Zenko y Kevin Johansen.