Estrenos de cine: qué películas llegan a las salas mendocinas este jueves 6 de noviembre

El primer jueves de noviembre llega con una cartelera diversa y potente, donde conviven la ciencia ficción más espectacular, el drama intimista, el terror psicológico y el cine argentino de autor. A continuación, un repaso por los títulos más destacados que desembarcan este 6 de noviembre en los cines argentinos.

El universo del mítico cazador intergaláctico vuelve a expandirse con "Depredador: Tierras salvajes", una aventura de acción ambientada en un planeta remoto y en un futuro distante. La historia, dirigida por Dan Trachtenberg, sigue a un joven depredador que, tras ser desterrado por su clan, encuentra una inesperada aliada en Thia (Elle Fanning) y emprende junto a ella un peligroso viaje en busca de un oponente digno.

El filme promete una combinación de combates épicos, escenarios salvajes y la reinvención de una franquicia que ya es leyenda.

Basada en la novela homónima de la escritora argentina Ariana Harwicz, "Mátate, amor" marca el regreso de Jennifer Lawrence a un rol intenso y perturbador.

La actriz interpreta a una joven madre y escritora que se muda junto a su pareja (Robert Pattinson) a una casa rural, donde el aislamiento y las presiones de la maternidad la conducen a una crisis emocional y mental. Dirigida y adaptada por Lynne Ramsay ("Tenemos que hablar de Kevin"), la película es un thriller psicológico de ritmo hipnótico que explora el deseo, la locura y la pérdida de identidad. Completan el elenco Lakeith Stanfield, Nick Nolte y Sissy Spacek.

3- “La herida”

El cine nacional se hace presente con "La herida", un drama sensible sobre el paso del tiempo, la memoria y el amor perdido. A los 62 años, Raúl recibe la noticia del suicidio de Marcela, su gran amor adolescente.

La conmoción lo arrastra a los recuerdos del Buenos Aires de 1980, en plena dictadura militar, y lo impulsa a buscar en el presente las huellas de aquella historia inconclusa. Protagonizada por Macarena Suárez, Junior Pisanu y Carlos Santamaría, la nueva película de Diego Gottheil se interna en el territorio emocional de la culpa y la nostalgia.

4- “PAW Patrol: Especial de Navidad”

La Patrulla Canina llega a los cines con una aventura navideña ideal para los más chicos. Cuando Papá Noel cae enfermo y la Navidad corre peligro, el alcalde Humdinger decide aprovechar la situación para llevarse todos los regalos del Polo Norte. Rubble y el resto del equipo deberán hacer un sacrificio para salvar las fiestas en Bahía Aventura.

5- “Un buen ladrón”

Derek Cianfrance ("Blue Valentine", "The Place Beyond the Pines") dirige esta mezcla de comedia y drama inspirada en una historia real. Channing Tatum interpreta a Jeffrey Manchester, un exsoldado y ladrón profesional que, tras escapar de prisión, se oculta durante meses en una tienda Toys “R” Us sin ser descubierto. Todo se complica cuando se enamora de una madre divorciada (Kirsten Dunst), poniendo en riesgo su libertad y su secreto.

6- “Dollhouse: muñeca maldita”

El terror japonés vuelve a sacudir la pantalla grande con "Dollhouse: muñeca maldita". La película narra la historia de una mujer que, tras perder a su hija, compra en un mercado de antigüedades una muñeca idéntica a la niña fallecida. Lo que al principio parece un consuelo se convierte en una pesadilla: el juguete cobra vida con intenciones siniestras y empieza a dominar la mente y el hogar de la protagonista.

El filme recupera la tradición del horror psicológico nipón, donde el dolor y lo sobrenatural se entrelazan hasta volverse indistinguibles.