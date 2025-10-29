Estrenos de cine de este jueves 30 de octubre: el regreso de Keanu Reeves y festivales de Halloween

A pocos días de Halloween , las salas de cine se llenan de criaturas sobrenaturales, mundos fantásticos y comedias que desafían la rutina. Entre zombis animados, ángeles confundidos, cazadoras de demonios y el esperado regreso de " El cadáver de la novia ", esta semana llega una cartelera tan diversa como delirante.

Una lluvia de meteoritos convierte un apacible zoológico en el epicentro del caos. Los animales, contagiados por un virus, se transforman en zombis sedientos de destrucción.

En medio de ese apocalipsis, una loba llamada Gracie recluta a Dan, un puma algo cínico, como su guardaespaldas para rescatar a su manada. Entre humor, acción y un diseño visual que recuerda a "Zootopia", "Zoopocalipsis" promete una aventura animada tan divertida como emocionante.

El debut como director de Aziz Ansari propone una fábula moderna sobre la suerte, la fama y las segundas oportunidades. La historia sigue a un hombre con mala suerte que sobrevive haciendo trabajos esporádicos hasta que un amigo multimillonario (Seth Rogen) lo llama para reparar su mansión en las colinas de Hollywood.

Pero la intervención de un ángel ( Keanu Reeves , en un papel inesperadamente cómico) cambia sus destinos: el pobre vive la vida del rico y viceversa. Una sátira celestial sobre la superficialidad, el karma y los privilegios del éxito.

3- Las Guerreras K-Pop – SING ALONG

Detrás de los brillos del k-pop se esconde una doble vida: Huntrix, el grupo femenino más famoso del planeta, combate demonios entre gira y gira.

Con una estética cargada de color y secuencias musicales espectaculares, esta película animada celebra la cultura pop asiática mientras combina el humor adolescente con la acción sobrenatural. Ideal para ver en familia y cantar a todo volumen. Dirección de Chris Appelhans y Maggie Kang.

4- El cadáver de la novia

A dos décadas de su estreno, vuelve a los cines la joya gótica de Tim Burton. En un pueblo victoriano dominado por las apariencias, Víctor (Johnny Depp) se compromete accidentalmente con una novia muerta (Helena Bonham Carter) al practicar sus votos en el bosque. Con música de Danny Elfman, animación cuadro por cuadro y una melancolía romántica que se volvió de culto, "El cadáver de la novia" regresa para recordarnos que el amor verdadero puede sobrevivir incluso a la muerte.

5- El descubridor de leyendas

Jackie Chan vuelve al cine de aventuras con una historia dirigida por Stanley Tong que mezcla arqueología, sueños y mitología oriental. El profesor Fang descubre que un colgante de jade, aparecido en sus visiones nocturnas, guarda la clave de un antiguo misterio. Acompañado por su equipo de investigadores, se interna en el legendario Templo del Glaciar para desentrañar los secretos de un reino perdido.

Con efectos espectaculares y secuencias de acción marca registrada, esta producción oriunda de China es puro entretenimiento en su máximo despliegue.

6- El ritual del libro rojo: La puerta del infierno

En esta antología de terror neozelandesa dirigida por siete cineastas, un grupo de jóvenes realiza un antiguo ritual para contactar con los muertos… pero lo que despiertan es algo mucho peor.

Espíritus, posesiones y portales infernales se desatan en una película coral que combina el horror sobrenatural con el suspenso psicológico. Ideal para quienes buscan un susto genuino en la previa de Halloween.

Cartelera de Halloween

En ocasión de Halloween, cada complejo ofrecerá sus propios festivales con descuentos y cartelera, con las mejores películas del año y algunos clásicos también. Se recomienda consultar en la página web de cada empresa.

Del 30 de octubre al 5 de noviembre, en su Horror Fest, Cinemacenter ofrece una selección de películas de terror al 50% off. Para la misma fecha, Cinemark delineó una Temporada Siniestra con entradas a $5.000. Y hasta el 13 de noviembre, Cinépolis ofrece 2x1 usando el código "TERROR".