Estrenos de cine: qué películas llegan a las salas mendocinas este jueves 23 de octubre

Este jueves 23 de octubre la cartelera mendocina se renueva con una diversidad de propuestas que van desde el anime más esperado por los fanáticos, hasta el regreso de Guillermo del Toro con su versión más personal de "Frankenstein".

El fenómeno del anime "Chainsaw Man" salta por primera vez a la pantalla grande con una épica aventura que expande el universo creado por Tatsuki Fujimoto. En esta continuación directa de la serie, Denji —el joven que fue traicionado y asesinado por los yakuza— vive fusionado con su demonio-motosierra Pochita, lo que lo convierte en el imparable Chainsaw Man.

En medio de una guerra brutal entre demonios, cazadores y enemigos ocultos, una misteriosa chica llamada Reze irrumpe en su vida y lo obliga a enfrentarse a su batalla más peligrosa. Fantasía, sangre, romance y acción estilizada en una producción dirigida por Tatsuya Yoshihara.

Basada en la novela de Colleen Hoover, esta adaptación cinematográfica dirigida por Josh Boone pone el foco en una madre y su hija que, tras un accidente devastador, deben enfrentar una traición inesperada. La tragedia actúa como catalizador para que ambas revisen los secretos familiares y redefinan el amor, en una historia que mezcla drama y comedia con un tono emocional y esperanzador.

Con actuaciones de Allison Williams, Mackenna Grace, Dave Franco y Mason Thames (también protagonista de "Teléfono negro 2", actualmente en cartelera), "A pesar de ti" se presenta como una reflexión sobre la resiliencia y la reconstrucción personal después del dolor.

3- “El padre del año”

Michael Keaton vuelve al terreno de la comedia dramática en el papel de Andy Goodrich, un padre que debe hacerse cargo en solitario de sus gemelos de nueve años cuando su esposa entra a rehabilitación. Sin experiencia en la crianza diaria, recurre al apoyo de Grace, su hija adulta de un matrimonio anterior (interpretada por Mila Kunis).

El filme, dirigido por Hallie Meyers-Shyer, explora con calidez y humor los vínculos familiares, los errores del pasado y la posibilidad de redención a través del amor.

4- “Good Boy”

Entre el terror y el suspenso, "Good Boy" propone una historia que combina lo sobrenatural con la lealtad animal. Todd, un joven que hereda la granja de su abuelo recientemente fallecido, se muda allí junto a su perro Indy, sin imaginar que el lugar esconde presencias malignas.

Mientras su dueño niega los rumores de que la casa está embrujada, Indy comienza a percibir las fuerzas invisibles y se convierte en el inesperado héroe de la historia, dirigida por Ben Leonberg.

5- “Los renacidos”

El realizador mendocino Santiago Esteves ("La educación del Rey") regresa con un drama criminal cargado de tensión moral. Dos hermanos enfrentados heredan un oscuro negocio familiar: ayudar a personas a fingir su propia muerte para cruzarlas ilegalmente a otro país.

Esa red clandestina, tan peligrosa como lucrativa, los arrastra a un dilema donde la lealtad y la sangre entran en conflicto. Con Marco Antonio Caponi y Pedro Fontaine como protagonistas, "Los renacidos" se inscribe en la línea del thriller social con sello rioplatense, donde las heridas del pasado familiar se entrelazan con la violencia del presente.

6- “Frankenstein” (solo en el Cine Universidad)

Tras su paso por los festivales de Venecia, Londres, San Sebastián y Toronto, llega a los cines una de las películas más esperadas del año: la versión de "Frankenstein" firmada por Guillermo del Toro.

El realizador mexicano —responsable de "El laberinto del fauno" y "La forma del agua"— reinterpreta la novela de Mary Shelley con su habitual mirada poética y sombría sobre los monstruos. Los temas de la humanidad, la diferencia, la violencia y la creación se funden en una puesta visual majestuosa, protagonizada por Oscar Isaac, Jacob Elordi, Christoph Waltz, Mia Goth y Felix Kammerer.