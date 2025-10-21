Estreno de teatro: "Te conozco" habla del paso del tiempo y las relaciones humanas

Este viernes 24 de octubre, el Espacio Cultural Julio Le Parc se prepara para el estreno de “ Te conozco ”, la más reciente producción del elenco La casa de arriba teatro , bajo la dirección de Máximo Bucci. La obra, protagonizada por Florencia Soto y Maximiliano Lair Correa, propone una mirada poética y sensible sobre cómo el tiempo deja su huella en las relaciones humanas.

Entre recuerdos, olvidos y encuentros fortuitos, la pieza se despliega como un retrato íntimo de dos personajes que parecen conocerse y desconocerse al mismo tiempo.

“¿Qué queda de nosotros en la memoria del otro? En diferentes lugares dos personas se encuentran continuamente donde pareciera que conocerse, a veces, es lo mismo que desconocerse”, adelanta la sinopsis. “La historia está envuelta en recuerdos y olvidos donde la vida revela sentimientos que, quizás, fueron callados. ¿Están o estuvieron? ¿Te conozco o te desconozco?”.

Con una puesta en escena minimalista, “Te conozco” recurre al absurdo y la metáfora para explorar las múltiples formas en que la memoria se transforma, se erosiona y se reconfigura. La obra invita a pensar en cómo los recuerdos pueden desvanecerse con el paso del tiempo, y cómo los seres humanos mutamos, reconociéndonos y volviéndonos extraños dentro de una misma historia compartida.

El espectáculo se presentará a las 21.30 en la Sala Tito Francia del Espacio Cultural Julio Le Parc (Mitre y Godoy Cruz, Guaymallén). Las entradas tienen un valor general de $10.000 y están disponibles a través de Entradaweb.com.ar.

El universo creativo de Máximo Bucci

Máximo Bucci —docente, actor, director, titiritero, sombrista y productor teatral— es el fundador de la compañía La casa de arriba teatro, con la que ha desarrollado un lenguaje propio basado en la experimentación escénica y el cruce de disciplinas.

Nacido en Mendoza en 1980, Bucci comenzó su recorrido teatral en la adolescencia. Tras un período de pausa, retomó su formación en los talleres de la sala Cajamarca, donde consolidó su vocación por la dirección y la dramaturgia. Se graduó en el Profesorado de Teatro del Instituto Chopin y complementó su formación con estudios en actuación ante cámara, pantomima, teatro de sombras y dramaturgia.

Su trayectoria incluye destacados trabajos en teatro y cine. Participó como actor en obras como “Fuera de este mundo” —ganadora de la Fiesta Provincial del Teatro 2023—, “Caleidoscopio”, “Escombros”, “La casa tiembla”, “Calígula” (dirigida por Alejandro Conte) y “El pánico” del grupo Cajamarca. También integró el elenco de “Macbeth, ¿el rey?” y “Romeo y Julieta”, dirigidas por Pinty Saba, y fue parte de la obra “Algo de ruido hace”, reconocida en la Fiesta Provincial de Teatro 2016.

Con La casa de arriba teatro, Bucci ha llevado a escena producciones como “Demetrio el vampiro”, “Leven anclas” y “El hada de los sueños”, donde se ha desempeñado como actor, dramaturgo y director. Además, en 2020 incursionó en el lenguaje audiovisual con la dirección de una serie animada disponible en YouTube, y ha explorado la performance urbana a través del arte de las estatuas vivientes.