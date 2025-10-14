Leo García confirmó show en Mendoza: cuándo viene y cuánto salen las entradas

Leo García, autor de hits como "Morrisey" y "La isla del sol", llega a Mendoza para dar un show el 25 de octubre. Los detalles.

El icónico trovador del pop argentino, Leo García , llega a Mendoza el sábado 25 de octubre con su espectáculo “Leo García y las canciones que más te gustan ”, una propuesta vibrante que fusiona guitarra, electrónica, baile y una puesta escénica cargada de luz, ritmo y alegría. La cita es a las 22, en Willy's Bar (Mitre 1371, Chacras de Coria). Derecho de espectáculo: $25.000, con entradas en puerta.

Con más de tres décadas de trayectoria, Leo ha compartido escenario con leyendas como Gustavo Cerati, Charly García, Fito Páez, Litto Nebbia, Babasónicos, Miranda! y Soda Stereo, posicionando numerosos hits en Latinoamérica y Europa.

Embed - La Isla del Sol Leo Garcia letra Este 2025 lo encuentra en plena gira internacional por España, Alemania, Francia, Holanda, Irlanda, Nueva Zelanda y Australia, consolidando su presencia global como el inconfundible Electrotrovador.

El show será en el Willy's Bar de Chacras de Coria y recorrerá sus grandes éxitos —"Morrissey", "Reírme más", "Tesoro", "Isla", "Nadie salva", "Cuarto creciente", "Romance", "La isla del sol"— junto a versiones de clásicos de Cerati, Gilda, Sui Generis, Spinetta, Iorio y otros referentes del rock y pop nacional.