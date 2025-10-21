"Los de la mesa 10": todo sobre este estreno de teatro basado en el clásico de Osvaldo Dragún

Este viernes 24 de octubre, el Espacio Cultural Julio Le Parc será testigo del estreno de “ Los de la mesa 10 ”, una versión actualizada de la clásica obra de Osvaldo Dragún , a cargo del elenco mendocino Giranubes. Con una puesta que combina humor, drama y una estética urbana contemporánea, la propuesta invita a reflexionar sobre las tensiones del amor y la desigualdad en tiempos donde los sueños parecen siempre al borde del desencanto.

Tras una sólida trayectoria en el teatro familiar, Giranubes se adentra ahora en un registro más adulto con esta comedia costumbrista que revisita uno de los textos más humanos del teatro argentino.

En esta versión, María y José —ella de clase acomodada, él un mecánico de barrio— se conocen por azar en una noche cualquiera. A partir de ese encuentro fortuito, la historia se transforma en un espejo de las contradicciones de una generación que busca amar, crecer y sostener sus ideales en medio de los prejuicios sociales y la incertidumbre del presente.

“Esta pieza teatral habla de amor, pero también de trabajo, de sueños y frustraciones, de las expectativas familiares, y del esfuerzo por crecer en un mundo desigual”, explican los integrantes del grupo. “La decisión de adaptarla surge de la necesidad de contar una historia que pueda interpelar tanto a jóvenes como a adultos, en un lenguaje teatral accesible y emocionalmente potente”.

La dirección está a cargo de Florencia Maldonado , y el elenco se completa con April Arpegio, Josefina Day Pi, Julieta Linares, Álvaro Maíz Moles, Renzo Muscolini y León Ocaña .

La puesta equilibra el tono de comedia costumbrista con momentos de fuerte carga emocional, recuperando la mirada crítica y empática que define la dramaturgia de Dragún.

La versión de Giranubes traslada el conflicto de clases y los dilemas existenciales del texto original a un contexto contemporáneo, donde los personajes enfrentan los mismos obstáculos de siempre: la precariedad laboral, las presiones familiares y la búsqueda de independencia emocional.

La función de estreno será este viernes 24 de octubre, a las 21, en la Sala Tejada Gómez del Espacio Cultural Julio Le Parc (Mitre y Godoy Cruz, Guaymallén). Las entradas anticipadas están disponibles a $12.000 por Entradaweb.com.ar y también podrán adquirirse en taquilla el día de la función a $15.000.

Sobre Osvaldo Dragún

Osvaldo Dragún fue un dramaturgo argentino de proyección internacional y una de las figuras fundamentales del movimiento Teatro Abierto. Dirigió la Escuela de Teatro de Latinoamérica y el Caribe, con sede en La Habana, y el Teatro Nacional Cervantes.

Su obra, marcada por un fuerte compromiso social y una clara influencia del teatro épico de Bertolt Brecht, incluye títulos emblemáticos como “La peste viene de Melos”, “Túpac Amaru”, “Milagro en el mercado viejo” y, por supuesto, “Los de la mesa 10”, estrenada originalmente en 1958 y llevada al cine en 1960.