Cuándo se estrena la película de "Chainsaw Man", el animé favorito de Javier Milei

El fenómeno del animé “Chainsaw Man” da un nuevo paso y llega a la pantalla grande con su primera película : “El arco de Reze” . El protagonista, un cazador de demonios, se fusionó con Pochita, un perro-diablo con una motosierra de nariz, símbolo que se volvió clave en la campaña presidencial de Javier Milei , quien se reconoció fanático de la producción.

La esperada película de MAPPA, el mismo estudio detrás de "Jujutsu Kaisen" y "Attack on Titan" , inició como serie con doce episodios en 2022 . Desde entonces tuvo a sus fanáticos en suspenso hasta ahora que continúa con la trama por primera vez en formato película y promete una historia aún más intensa, sangrienta y emocional.

El filme, dirigido por Tatsuya Yoshihara y escrito por Hiroshi Seko se estrenó el 19 de septiembre en Japón bajo el sello Toho y ya superó los 68,3 millones de dólares en taquilla internacional, con gran éxito en países como Corea, Hong Kong y Vietnam.

Javier Milei, en compañía de POCHITA aspira a ser el próximo presidente de la ARGENTINA. #ChainsawMan pic.twitter.com/78x7YuCCN1

Denji , el joven protagonista, trabaja como cazador de demonios para la yakuza —una facción antagónica— con la esperanza de saldar la deuda que heredó de sus padres. Sin embargo, es traicionado y asesinado. En su último aliento, su inseparable compañero, el perro-diablo con motosierra, “Pochita” , hace un pacto para salvarlo, fusionándose con él y dando vida al imparable “Chainsaw Man".

Embed - Chainsaw Man - La Película: Arco de Reze l Tráiler oficial subtitulado

En esta nueva entrega, Denji se ve envuelto en una guerra brutal entre cazadores y demonios cuando conoce a Reze, una misteriosa chica que pondrá a prueba su humanidad en medio del caos. En el medio estará Makima, la líder de yakuza y el amor del joven en la primera temporada.

Milei, el presidente otaku

En redes sociales, los seguidores del presidente suelen compartir memes y referencias a Denji, el protagonista de la serie, por su perfil “outsider” y su lucha contra un sistema corrupto, algo que Milei suele reivindicar en su propio discurso político.

Llega la película del animé que representa al presidente Llega la película del animé que Milei aprecia gentileza

Javier Milei y la motosierra. Javier Milei y la motosierra. gentileza

Para muchos, el personaje encarna una mezcla de rebeldía, individualismo y supervivencia que resuena con la narrativa libertaria del líder argentino y su política de recorte en el gasto público que resume con la motosierra.

Cuándo se estrena “Chainsaw Man: el arco de Reze”

Después de su exitoso paso por Asia, “Chainsaw Man: el arco de Reze” llega a los cines este jueves 23 de octubre, con distribución internacional a cargo de Crunchyroll.