Cuándo se estrena la película de "Chainsaw Man", el animé favorito de Javier Milei

El protagonista tiene un elemento clave en la política de recorte en el gasto público del primer mandatario: la motosierra.

Milei junto a Lilia Lemoine y una fanática de Chainsaw Man que lleva a Pochita, el perro-diablo con mototosierra





 

La esperada película de MAPPA, el mismo estudio detrás de "Jujutsu Kaisen" y "Attack on Titan", inició como serie con doce episodios en 2022. Desde entonces tuvo a sus fanáticos en suspenso hasta ahora que continúa con la trama por primera vez en formato película y promete una historia aún más intensa, sangrienta y emocional.

El filme, dirigido por Tatsuya Yoshihara y escrito por Hiroshi Seko se estrenó el 19 de septiembre en Japón bajo el sello Toho y ya superó los 68,3 millones de dólares en taquilla internacional, con gran éxito en países como Corea, Hong Kong y Vietnam.

Una historia de amor, sangre y supervivencia

Denji, el joven protagonista, trabaja como cazador de demonios para la yakuza —una facción antagónica— con la esperanza de saldar la deuda que heredó de sus padres. Sin embargo, es traicionado y asesinado. En su último aliento, su inseparable compañero, el perro-diablo con motosierra, “Pochita”, hace un pacto para salvarlo, fusionándose con él y dando vida al imparable “Chainsaw Man".

En esta nueva entrega, Denji se ve envuelto en una guerra brutal entre cazadores y demonios cuando conoce a Reze, una misteriosa chica que pondrá a prueba su humanidad en medio del caos. En el medio estará Makima, la líder de yakuza y el amor del joven en la primera temporada.

Milei, el presidente otaku

En redes sociales, los seguidores del presidente suelen compartir memes y referencias a Denji, el protagonista de la serie, por su perfil “outsider” y su lucha contra un sistema corrupto, algo que Milei suele reivindicar en su propio discurso político.











Para muchos, el personaje encarna una mezcla de rebeldía, individualismo y supervivencia que resuena con la narrativa libertaria del líder argentino y su política de recorte en el gasto público que resume con la motosierra.

Cuándo se estrena “Chainsaw Man: el arco de Reze”

Después de su exitoso paso por Asia, “Chainsaw Man: el arco de Reze” llega a los cines este jueves 23 de octubre, con distribución internacional a cargo de Crunchyroll.

