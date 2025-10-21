Alemania en la Ciudad: la Plaza Independencia se llena de bandas, DJs y foodtrucks

Este jueves, la Plaza Independencia realizará un festival en homenaje a la cultura de Alemania, con la banda indie pop BLOND como invitados de lujo.

Este jueves 23 de octubre, la ciudad de Mendoza realizará el festival Alemania en la Ciudad, y recibirá una visita especial: la banda alemana de indie pop BLOND se presentará en el Teatro Municipal Julio Quintanilla, en el corazón de la Plaza Independencia, con un show que promete combinar música internacional, experiencias gastronómicas y un fin solidario.

El trío alemán —uno de los nombres más interesantes del indie europeo actual— llega al país luego de agotar localidades en Berlín. Su sonido mezcla pop alternativo, guitarras luminosas y letras cargadas de ironía, consolidándolos como una de las nuevas caras de la escena germana. La cita mendocina será una oportunidad única para escucharlos en vivo.

Cómo será el show, con música indie de Alemania El evento comenzará a las 19, con una propuesta pensada para disfrutar el atardecer en la plaza. Además del recital principal, habrá DJ sets de Melanie Camsen y Ale Castro, quienes pondrán ritmo a la previa con una selección de electrónica suave y sonidos indie. Las entradas, con un valor general de $10.000, ya se encuentran disponibles en Entradaweb.com.ar.

La experiencia se completará con una feria gastronómica en la explanada de la plaza, con opciones para todos los gustos. Participarán los stands y foodtrucks de Alles gut, La Cabrera, Huentala Wines, Hilbing Gins y Arabian Food, que ofrecerán desde platos típicos alemanes hasta cocina fusión, vinos mendocinos y cócteles artesanales.