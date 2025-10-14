Cine mendocino: se estrena la película "Antes del cuerpo", con Patricio Contreras

El cine mendocino reaparece en el escenario con la presentación de la película de estilo intimista “Antes del cuerpo”, de las directoras Lucía Bracelis (45) y Carina Piazza(50), producida y filmada enteramente en Mendoza.

El largometraje se estrenará este jueves 16, a las 21, en el Cine Universidad (Maza 240,ciudad), en el marco del Festival “Mirada Oeste” , de la Municipalidad de Godoy Cruz, con la presencia del equipo de trabajo y algunos actores. Ha pasado por varios festivales nacionales e internacionales, como el Bafici 26, con buena crítica.

El filme se rodó enteramente en Mendoza, más precisamente en el barrio Cano y otros lugares de la Quinta y Sexta secciones, y se trata de una producción eminentemente local, ya que no dispuso de ningún subsidio, como señaló una de sus directoras Lucía Eva Bracelis (45), quien compartió la conducción y el guion con Carina Piazza, de quien se conoció hace un tiempo “La noche adentro”, largometraje de ficción sobre el gobierno de facto de 1976-1983.

La obra recrea la vida de la enfermera Ana (Mónica Antonópulos), quien pasa sus días cuidando a Luis (Patricio Contreras), un escritor en el ocaso de su vida cuyo carácter quisquilloso no ha impedido que entre ambos crezca una amistad singular. Además, debe sostener a su familia, lidiar con la falta de recursos económicos y con la salud de su hija menor, Elena (Nayaraq Guevara Páez), víctima de una condición extraña e inquietante.

Además de las directoras, asistidas por Alicia Sosa, el resto del equipo técnico estuvo compuesto por Paula Mastellone, Sergio Mazza y Miguel Ángel Mazza, en la producción ejecutiva; Emma Saccavino, como directora de producción, y Cecilia Tasso, en fotografía. La dirección de arte la ejecutó Alejandra Mascareño y la de sonido, Matteo Pagliarosi y Maxilimiano Gorriti. La música es de Mauro Marquet y el montaje de Sofía Merle.

Carreras paralelas

Lucía Bracelis y Carina Piazza son las guionistas y directoras de “Antes del cuerpo”, su segundo proyecto en colaboración, anteriormente lo hicieron con la serie web “La vida tranquila”. Además, han escrito y dirigido, por separado, diferentes largometrajes, series de ficción, cortometrajes y documentales, entre los que se destacan: “La noche adentro”, “YPF, un país dentro de un país”, “Nébulo”, “Ella también”, “Relatos de Mendoza” entre otras.

foto 2 pelicula directoras

El elenco de este filme mendocino

Mónica Antonópulos es una actriz nacida el año 1982. Su carrera remite a la telenovela “Vidas robadas”, luego su papel en “Resistiré” le otorgó aún más visibilidad. “La Leona” y “El elegido” son otras series en las que participó con gran repercusión. Los últimos filmes que protagonizó incluyen títulos como “La ira de Dios”, “Nahir”, “El encanto” y “Las maldiciones”. En la teleserie “Coppola” recreó a “Yuyito” González.

El chileno Patricio Contreras, de 78 años, radicado en nuestro país desde 1970, es muy conocido por el público argentino. Es bien recordado por los espectadores por su intervención en “La Historia oficial”, “Niñas araña” “Pacto de fuga” y en las series “Apache, la vida de Carlos Tevez”, “Los Carcamales” y “La 1-5/18”, entre otras.

Por su parte, Bianca Pujía Levi, porteña, se recibió en Licenciatura en Actuación en la Universidad Nacional de las Artes. En cine formó parte de distintos cortometrajes como “Las Rojas”, seleccionado en “Historias Breves 20”. Actuó en “Los Colonos”, premiada en el Festival de Cannes y fue designada por la Academia de Cine Chilena para representar al país en la próxima edición de los premios Oscar.

Nayaraq Guevara Páez, que interpreta a la hija de la protagonista, la enfermera Ana, es platense, tiene 12 años, y actuó en la película “Papá al rescate” y “La Trenza”.

Ficha técnica

Título: “Antes del cuerpo”.

Año: 2024

Duración: 84 minutos

Género: Drama/fantástico

Locación: Ciudad de Mendoza.

Directoras: Lucía Bracelis y Carina Piazza.

Calificación: Mayores de 13 años.

Idioma: Español.

Estreno: Jueves 16, a las 21,

Cine Universidad (Maza 240, ciudad).